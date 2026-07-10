Alberto Cercós García 10 JUL 2026 - 18:41h.

Marc Márquez lidera la primera jornada en Sachsenring y apunta a ganarlo todo

Nadie habla de él, pero es el líder de MotoGP: Jorge Martín quiere ganar a Marc Márquez

Compartir







Marc Márquez tiene por delante un fin de semana que se antoja muy importante para sus intereses. Tras la primera jornada, sus intenciones pasan exclusivamente por terminar en lo más alto tanto en la 'sprint' como en la carrera larga del domingo. En la Practice, el piloto de Ducati ha terminado en primera posición, corroborando que Sachsenring es uno de los trazados más propensos para ganar. Tanto es así, que todo lo que no sea verle triunfar será como cuando Rafa Nadal iba a Roland Garros y perdía. Algo raro. Poco habitual.

"Dije que aquí intentaré ir con un modo más agresivo de ataque para intentar sacar los máximos puntos posibles y estar en el podio, en la sprint y en carrera larga. Es verdad que estamos primeros, pero también es verdad que no ha salido de la manera que me hubiera gustado. Sí, voy bien, pero no me sale de forma natural aún, fluida como tiene que salir este circuito porque luego el domingo son 30 vueltas. Estamos bastante bien y hay que cambiar dos, tres cositas para intentar tener un poquito más de ritmo", cuenta el catalán en declaraciones recogidas por Motosport.

Marc Márquez y su mención a Rafa Nadal

"Son circuitos que son buenos, salen fáciles. Igual que Rafa Nadal en Roland Garros, que si no ganaba era noticia y si ganaba era porque era Roland Garros. Aquí pasa un poco lo mismo, si no ganas es noticia. Intentaremos gestionarlo de la mejor manera", explica haciendo un símil muy práctico para entender lo importante que es Sachsenring para el piloto español.

Por último, recuerda su caída en los Libres 1 de este viernes. "Ha sido error mío por no analizar bien las caídas de Moto2 que había habido allí. Entonces he dicho, bueno, se caen, pero no lo he analizado bien y hay un bache nuevo, incluso se está levantando un poquito el asfalto. Para el año que viene ya me han dicho que lo van a solucionar. He sido el primero, como siempre, si hay algo nuevo solo tengo que ser el primero en probarlo y he sido el primero en pillar ese bache. Luego hemos visto sustos y visto otras caídas, pero ese bache que está en la línea buena, tienes que ir por la línea menos buena, un poquito más por el exterior", zanja.