Redacción ElDesmarque Madrid, 10 JUL 2026 - 12:46h.

El piloto de Ducati no le tiene miedo a la selección francesa

España teme lo peor en el Mundial 2030 y Marruecos controla a media FIFA: "Han atado los votos"

Compartir







Marc Márquez llega al Gran Premio de Alemania con la intención de dar un golpe sobre la mesa. El piloto de Ducati está a 40 puntos de Jorge Martín, líder de la clasificación de MotoGP y aterriza en Sachsenring, uno de los circuitos más exitosos de su carrera, con el objetivo de recortar la diferencia de puntos en el campeonato con el madrileño. Por el momento, ha sido 2º en la primera sesión de entrenamientos tras reponerse de una caída al principio de la práctica.

Eso si, además del motociclismo, el '93' también sigue muy de cerca a la Selección Española, que hoy viernes 10 de julio a las 21:00h (horario peninsular) afronta el duelo de cuartos de final frente a Bélgica. En caso de superar la eliminatoria, el equipo de Luis de la Fuente se enfrentaría en semifinales a Francia, una posibilidad que no inquieta en absoluto a Marc Márquez. En una entrevista de para DAZN en la previa del Gran Premio, el ocho veces campeón del mundo fue preguntado por el papel de España en el Mundial y ha dejado claro que no se está perdiendo ningún partido de La Roja.

Marc Márquez confía en la Selección Española

El piloto de Ducati ha reconocido que las eliminatorias a partido único siempre esconden algunas dificultades y ha recordado que el campeonato ya ha dejado varias sorpresas con selecciones favoritas cayendo antes de tiempo. Aun así, se ha mostrado optimista con las opciones del equipo de Luis de la Fuente. “Llegamos a la final”, aseguró.

Fue entonces cuando le plantearon el posible cruce con Francia en las semifinales, un escenario que muchos consideran el mayor obstáculo para España en su camino hacia el título y el catalán, sin preocupación alguna, respondió con una frase que se ha hecho viral. “Somos españoles. ¿A qué quieres que te gane?”, bromeó. Mientras busca ampliar su dominio en Sachsenring, Márquez también ejercerá de aficionado unas horas antes de subirse a la Ducati para la clasificación y cree que España tiene argumentos suficientes para superar a Bélgica y a Francia y seguir soñando con conquistar el Mundial.