Redacción ElDesmarque Madrid, 10 JUL 2026 - 11:03h.

La adolescente fue aplastada por un camión en el norte de Francia

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Francia selló este jueves su clasificación para las semifinales del Mundial de 2026 tras imponerse por 2-0 a Marruecos en un encuentro en el que volvió a aparecer Kylian Mbappé, que dio un susto al final del partido, para liderar a la vigente subcampeona del mundo. El combinado de Didier Deschamps ya espera a España o Bélgica en la penúltima ronda del torneo. Sin embargo, las celebraciones por el triunfo de Francia han quedado marcadas por una tragedia ocurrida durante la madrugada en el norte del país, donde una adolescente de 17 años perdió la vida mientras participaba en los festejos. El accidente tuvo lugar en la localidad de Aulnoye-Aymeries, según ha informado La Voix du Nord.

La joven cayó de la parte de atrás de un camión y fue aplastada durante la celebración

De acuerdo con las primeras informaciones, la adolescente viajaba en la parte trasera de un camión que se había sumado a la caravana de vehículos organizada para celebrar la victoria de la selección francesa. En un momento del recorrido perdió el equilibrio, cayó a la calzada y fue arrollada por el propio vehículo.

Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar solo pudieron confirmar su fallecimiento, que se produjo en el acto. Además, otro menor que presenció el accidente tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario en estado de conmoción. La investigación ya está en marcha y, según la prensa francesa, el conductor del camión fue detenido y permanece bajo custodia policial mientras se esclarecen las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

La tragedia ha conmocionado a la localidad de Aulnoye-Aymeries y ha empañado una noche que debía ser de celebración para el fútbol francés. Mientras la selección prepara ya su duelo de semifinales del Mundial, el país llora un fallecimiento que ha convertido la alegría por la clasificación en una jornada de luto.