Redacción ElDesmarque Madrid, 10 JUL 2026 - 10:26h.

El próximo técnico de la selección alemana ha revelado que Kylian Mbappé pudo haber fichado por el Liverpool en 2017

Mbappé se desahoga con la prensa española: "Hay que ganar o los periodistas franceses nos van a matar"

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Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es una de las grandes estrellas del Mundial de 2026. El delantero del Real Madrid lideró la victoria de Francia ante Marruecos (2-0) en los cuartos de final con un nuevo gol que permitió a los de Didier Deschamps sellar su clasificación para las semifinales. Tras el encuentro, una imagen llamó la atención de muchos aficionados: Mbappé y Jürgen Klopp mantuvieron una animada conversación sobre el césped, entre risas e incluso señalando a la madre del futbolista en la grada. Detrás de ese momento hay una historia que no se conocía y que el técnico alemán ha terminado desvelando. Klopp, que ejerció como comentarista del encuentro para la televisión alemana Magenta TV, recordó el multimillonario intento del Liverpool por fichar a Mbappé cuando todavía militaba en el Mónaco, antes de que se acabara marchando al Paris Saint-Germain en el verano de 2017.

Kylian Mbappé pudo fichar por el Liverpool

El exentrenador de los 'reds' ha calificado aquella operación como “el traspaso frustrado más caro en el que invertimos” y ha explicado cómo el club inglés preparó un encuentro completamente confidencial con el futbolista y su familia. “Volamos desde Blackpool hasta Niza. Allí toda la familia de Mbappé subió a bordo de un avión privado con cinco habitaciones. Era un avión enorme, fuimos a lo grande”, relató Klopp.

El técnico ha detallado que la reunión se desarrolló durante el vuelo para evitar cualquier filtración. “Volamos en círculos, hablamos con la familia y comimos buena comida. Todo ocurrió dentro del avión porque no podíamos ser vistos”, añadió. Pese al despliegue organizado por el Liverpool, el desenlace fue muy diferente al que esperaba el conjunto inglés. “Y luego se fue a París”, concluyó Klopp entre risas. El propio delantero francés ya había reconocido en el pasado que llegó a conversar con el Liverpool para un posible fichaje y que su madre sentía una especial simpatía por el club de Anfield.