El 'Alcolock' llega a España por obligación: si el coche detecta tasa de alcohol no arrancará

Javi Rayo 10 JUL 2026 - 09:44h.

Desde el pasado 7 de julio, todos los nuevos coches matriculados deberán contar con la preinstalación para el dispositivo

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El pasado 7 de julio se marcó un antes y un después en la historia de la conducción en España. Siguiendo con lo dictado en el Reglamento General de Seguridad de la Unión Europea, todos los automóviles de nueva matriculación deberán contar por obligación con la preinstalación del 'Alcolock', el dispositivo que bloquea el arranque del vehículo si detecta que el conductor supera la tasa de alcohol permitida.

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¿En qué consiste el dispositivo 'Alcolock'?

Todos los coches matriculados a partir del 7 de julio de 2026, tanto en Europa como en España, deberán llevar incorporada la preinstalación del dispositivo. Aunque parezca algo novedoso, lleva probándose desde 2022 pero no fue hasta el 29 de mayo cuando apareció en el BOE y a partir del 7 de julio cuando ha entrado en vigor. Aunque no será obligatorio -de momento- instalar el dispositivo, si será obligatorio que los vehículos lleven hecha la preinstalación. De esa forma, cuando la DGT o un juez lo estime oportuno, podrían empezar a instalarse ya los 'Alcolock' en cada vehículo.

El dispositivo funciona de una manera muy sencilla. Los nuevos vehículos incorporarán varios sensores donde el conductor deberá soplar, y al cabo de unos segundos estimará la tasa de alcohol -como un alcoholímetro tradicional- si el conductor supera la tasa, el sistema de arranque del vehículo se bloqueará, imposibilitando la acción de conducirlo.

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De momento, la DGT no se ha pronunciado sobre si habrá obligatoriedad de instalarlo o qué conductores estarán obligados a tenerlo. En otros países europeos ya hay vehículos de transporte de persona que ya lo incorporan y también se ha pensado para conductores que ya fueron condenados en el pasado por superar la tasa de alcohol permitida. Según el diario AS, le instalación completa del 'Alcolock' podría rondar los 1.500 euros, un coste que tendría que ser asumido por el dueño del vehículo.