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Gavi, sobre Bélgica: "No conozco muy bien a sus jugadores"

Gavi, sobre Bélgica en el Mundial
Gavi, sobre Bélgica en zona mixta. ElDesmarque
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Gavi ha sido uno de los jugadores de España encargados de atender a la prensa en la previa del partido ante Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Y el centrocampista, sorprendentemente, ha desvelado que no conoce demasiado bien a los futbolistas belga, además de señalar a Doku como "la estrella" y "el que en mejor forma está" pese a su suplencia en el último duelo ante Estados Unidos.

"No conozco muy bien a los jugadores porque no he visto muchos partidos del Mundial, pero yo creo que la estrella es Doku hoy en día, el que en mejor forma está. Ellos tienen un equipazo, si no no estaría en cuartos. Que no nos sorprendan y a por ellos", declaró Gavi cuando le preguntaron sobre su rival.

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A quien sí conoce es a Courtois, a quien califica como "uno de los mejores de la historia". "Es muy bueno, muy alto para mi. Esperemos tener muchas ocasiones para intentar meterlas porque sabemos que para mucho", dijo entre risas.

Además, también habló de su papel en el vestuario: "Soy muy intenso. No paro quieto, soy muy pesado, la verdad, pero lo vivo así. Yo siempre aportaré ese granito cuando me necesite el equipo, juegue o no juegue. Es lo importante, que estemos todos juntos. Y si seguimos así, esperamos poder llegar a la final".

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Gavi, en zona mixta
Gavi, en zona mixta. ElDesmarque
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