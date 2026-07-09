Pedro Porro se emociona recordando los sacrificios de su familia para verle triunfar

Javi Rayo 09 JUL 2026 - 14:58h.

Pedro Porro rompe a llorar recordando la importancia de su familia en el día a día

Aumenta un 9% la probabilidad de España de ganar el Mundial 2026, aunque no es la favorita: los ocho porcentajes

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España se juega este viernes el pase a las semifinales del Mundial y Pedro Porro ha atendido a ElDesmarque desde Los Ángeles. El lateral extremeño está siendo una de las sorpresas positivas del torneo. En unos meses ha pasado de no saber si iría convocado a hacerse con el puesto de titular para Luis de la Fuente. Y eso que ni si quiera estuvo en la última Eurocopa. A sus 26 años, el futbolista del Tottenham se emociona al recordar los esfuerzos y sacrificios que ha tenido que hacer su familia para verle conseguir sus sueños deportivos.

Pedro Porro, una vida llena de sacrificios

Pedro Porro no puede evitar emocionarse al recordar precisamente eso, años de esfuerzos por parte no sólo de él, sino de toda su familia. "En 2010 (año en el que España ganó el Mundial) yo estaba bañándome en la plaza de mi pueblo". Desde entonces, el futbolista extremeño ha ido moviéndose por toda Europa para hacerse un hueco en la élite del fútbol. Un camino que no ha sido nada fácil. Rayo Vallecano, Girona, Peralada, Manchester City, Real Valladolid, Sporting de Lisboa y Tottenham. Ocho años cambiando de países con el único objetivo de triunfar. Un 'viaje' vital en el que su familia le ha acompañado en todo momento.

"Siempre intento llamar a mi abuelo después de cada partido. Es intenso conmigo. Eso es lo que me ha llevado hasta aquí, su gran ayuda. No solo de él, de mi abuela que en paz descanse, mis padres, todas esas personas que me quieren en el día a día. Mi hijo, mi abuelo, mi familia que está aquí, la que está en España. Se te pasa un cúmulo de cosas por la cabeza. Me ha costado llegar hasta aquí", comenta Pedro Porro.

El lateral del Tottenham admite que "se saborea mejor" los éxitos tras un camino muy largo y para nada fácil: "No es fácil. Ha sido un proyecto muy largo, de muchos años. Desde que me fui de casa, todas las personas que tuve que dejar atrás, mi vida. Es simplemente sacrificarla para cumplir un sueño. Lo he conseguido. Ahora intento compensar todo ese esfuerzo de mi familia como mejor sé, jugar al fútbol".

"Desde que empecé la relación con mi mujer fue siempre fuera de los focos, son personas muy importantes en mi vida. Me emociono porque son parte de mi camino. Tenerlos aquí no es fácil, es mucho esfuerzo, los viajes... No es fácil. Mi mujer me dice que disfrute del proceso pero también hay que ver la parte de fuera, ellos hacen muchos esfuerzos para verme a mí bien. Los amo", concluye el internacional español.