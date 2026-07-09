Ángel Cotán 09 JUL 2026 - 07:44h.

Conexión txuri urdin en la Selección Española

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Mikel Merino volvió a vivir un encuentro inolvidable con la Selección Española. Tras una temporada marcada por una lesión que puso en duda su participación en este Mundial 2026, el jugador del Arsenal logró salir adelante y ser decisivo con el combinado nacional con otro gol histórico. Tras el éxtasis ante Portugal, el centrocampista reconoció haber recibido muchos mensajes, pero se queda con una conexión en la Real Sociedad.

Tras analizar lo vivido, Mikel Merino fue protagonista en El Larguero de la Cadena SER. Allí, el goleador navarro recordó las emociones que sintió tras marcar su gol en los octavos de final de la cita mundialista y destacó un mensaje concreto de Imanol Alguacil, un técnico que le marcó para siempre en San Sebastián. Tras varias temporadas creciendo a su lado en el equipo txuri urdin, Mikel Merino reconoce que mantienen el contacto pese a la distancia y que el entrenador siempre le desea lo mejor.

Mikel Merino comparte el mensaje inesperado de Imanol Alguacil

El centrocampista del Arsenal, con un rol goleador, volvió a ser protagonista en una gran cita como los pasados octavos de final. Mikel Merino reconoce que le costó dormir tras marca un gol ya histórico en el Portugal-España: "La verdad es que me costó dormir un poco de la adrenalina, de las emociones que tenía encima respondiendo los mensajes que tenía de la gente que me estaba dando su ánimo y dormí poco, pero lo que dormí... a pierna suelta"

Repreguntado por esos mensajes, el futbolista navarro destacó la conexión txuri urdin que mantiene con Imanol Alguacil: "Cerca de 200 mensajes. Muchos de mi gente que al ser San Fermín se formó un poco de alboroto por ahí y a la gente que le gusta. Pues... ¿Alguno que me sorprendiera? Muchos, había muchos que no los tenía pero no sé decirte así... Imanol Alguacil. Él me escribió también, a veces estamos en contacto y siempre me desea lo mejor".