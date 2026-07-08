Óscar Mingueza, rumbo a la Premier, fichaje cerrado tras rechazar al Celta: ni Arsenal, ni Newcastle

Fran Fuentes 08 JUL 2026 - 22:55h.

El lateral pone rumbo a Inglaterra, aunque, tras opciones muy sonadas, firmará por el decimoquinto clasificado

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Óscar Mingueza pondrá finalmente rumbo a la Premier League. El defensor catalán, al contrario que Marcos Alonso, no aceptó la oferta de renovación y se marcha sin dejar un euro en las arcas celtistas. De este modo, l ya exjugador del Celta de Vigo, que se despidió con una carta muy emotiva del club celeste, se marchará a la liga inglesa, donde su salario y exposición mediática serán mucho mayores que en Balaídos. Sin embargo, después de rumorearse durante muchos meses con equipos como el Arsenal o el Newcastle, merced a otros fuera de Gran Bretaña como la Juventus de Turín, finalmente pondrá rumbo al Crystal Palace.

Así lo adelanta Fabrizio Romano, quien, además, afirma que ya existe un acuerdo verbal para cerrar la operación. Según informa el periodista italiano, las negociaciones se han llevado con "máximo secreto" en el seno del club inglés. Del mismo modo, el acuerdo se habría alcanzado en menos de 48 horas, evidenciando que los eagles han realizado una propuesta convincente tanto en términos económicos como en la duración del contrato.

Pese a todo, los nombres de clubes que se estaban barajando como futuribles para Óscar Mingueza eran de una talla y enjundia mucho mayores que el Crystal Palace, quien, pese a todo, es el vigente campeón de la Conference. Sin ir más lejos, el Arsenal, que acaba de ganar la Premier League, se barajó como una posibilidad muy importante. Mismo caso que el Newcastle, uno de los clubes más ricos del mundo, que jugó la UEFA Champions League el pasado curso y que quedaron decimosegundos, aunque el año que viene no vayan a jugar en Europa.

De este modo, después de que el Crystal Palace ganase la Conference, participarán en la siguiente edición de la UEFA Europa League. Una competición a la que el Celta de Vigo se ha clasificado por segundo año consecutivo, después de quedar sextos en LALIGA EA SPORTS. Ahora existe la posibilidad de que ambos clubes se crucen tanto en la Fase Liga como en eliminatorias, siempre y cuando cada uno supere sus cruces.