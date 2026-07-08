Mason Greenwood no jugará en el Atlético de Madrid: fichaje cerrado

El extremo inglés vuelve a cambiar de equipo

Cuándo empieza la pretemporada 2026 del Atlético de Madrid

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Mason Greenwood no jugará en el Atlético de Madrid. El inglés había estado relacionado durante los últimos días con el cuadro rojiblanco, lo que provocó un fuerte debate en las redes sociales entre su hinchada debido a su pasado. Finalmente, dejará el Olympique de Marsella este mismo verano pero no regresará a LaLiga, sino que se marchará a Turquía.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, Greenwood ha aceptado la propuesta del Fenerbahce, que le ha ofrecido un contrato de cuatro temporadas, hasta 2030. El club ya tiene los términos contractuales acordados con el futbolista, pero todavía tiene que terminar de cerrar la operación con el Olympique de Marsella.

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La idea del club francés es ingresar cerca de 40 millones de euros por el extremo. El Fenerbahce ya ha enviado su propuesta al Velódrome, a la espera de una respuesta definitiva que, confían, sea positiva. Si nada se tuerce en las próximas horas, Greenwood jugará en Estambul.

Los rumores de Mason Greenwood con el Atlético y el debate por su pasado

Hace apenas unos días, algunos medios relacionaron al inglés con el Atlético de Madrid. La noticia provocó un fuerte debate en las redes sociales, recordando que el jugador estuvo envuelto en un grave escándalo de violencia doméstica en 2022 con su pareja, Harriet Robson, quien publicó imágenes y vídeos que confirmaban que había sufrido varios golpes. Greenwood fue arrestado y apartado por entonces del Manchester United, pero en 2023 la Fiscalía británica retiró todos los cargos en su contra debido a la retirada de testigos clave y aparición de nuevos elementos. Finalmente, el jugador volvió con Harriet Robson. Actualmente siguen juntos y tienen dos hijas.

A nivel deportivo, Mason ya conoce LaLiga tras su paso por el Getafe, donde jugó en calidad de cedido y recibió también varios pitos desde las gradas ajenas. En verano de 2024 firmó por el Olympique de Marsella y ahora, dos años más tarde, todo apunta a que se marchará a Turquía.