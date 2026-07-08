Pablo Sánchez 08 JUL 2026 - 08:38h.

El Sporting de Portugal afloja por Morten Hjulmand: oferta rechazada al Atlético y nuevo precio

Una cifra impide, de momento, el acuerdo entre las partes

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La última semana previa al inicio de la pretemporada del Atlético de Madrid transcurre con aparente calma. Y hablamos de aparente porque el trabajo desde las oficinas no cesa. Tras el fichaje de Grimaldo, Mateu Alemanu intensifica las negociaciones para cerrar un par de incorporaciones antes de que arranque el trabajo. Una de ellas es la del futbolista del Sporting Morten Hjulmand.

Según informa As, el Atlético se marca una fecha clave para cerrar la operación. Todos desean que el fichaje de Hjulmand se produzca a tiempo como para que se incorpore al primer día de trabajo junto a los que serán sus nuevos compañeros el próximo 13 de julio. El conjunto portugués también arranca con la pretemporada el 11 de este mes y la intención es que todo esté pactado antes de comenzar.

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En estos momentos, ambas partes están cerca de entenders y solo una pequeña cantidad impide que la firma de ambos clubes esté ya sellada. El Atlético ofrece 40 millones de euros entre fijos y variables, mientras que el Sporting pide 45 (40 fijos y otros cinco en variables). Una cifra que no parece ser que suponga un problema para que Hjulmand desembarque en el Metropolitano. El conjunto luso rechazó la última oferta presentada por el Atlético, por lo que las negociaciones continúan.

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Los elogios de Gabi a la afición del Atlético

El Atlético confirmó la ya conocida vuelta de Gabi al Atlético para enrolarse en el cuerpo técnico de Simeone. Tras la oficialidad, el exfutbolista dejó un mensaje a su llegada acompañado de algunos elogios para la hinchada colchonera.

"La afición es el mayor patrimonio de este club, pedirles que sigan ayudando, sintiendo todo lo que sienten y sumando desde fuera. A partir de ahí que se vuelvan a ilusionar. El año pasado fue una temporada muy buena para el club. Meterse entre los cuatro primeros de Europa no se consigue todos los días", agregó.