El Atlético de Madrid negocia con el Sporting su cuarto fichaje del verano por 40 millones de euros

En Portugal aseguran que el jugador va "camino de Madrid"

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Hay vida en el Atlético de Madrid más allá de Julián Álvarez. A la espera de saber si el argentino cambiará de aires o seguirá de rojiblanco, en el Metropolitano siguen perfilando las llegadas de un verano que se prevé movido. El primero, ya de manera oficial, fue Álex Grimaldo, que reforzará el lateral izquierdo. Hay otros dos fichajes que también están encaminados. Y el cuarto, mientras tanto, apunta a llegar desde Portugal con Morten Hjulmand como protagonista.

Este martes, toda la prensa portuguesa coincidía: Hjulmand ya tiene un acuerdo personal con el Atlético de Madrid. Así pues, sólo falta que el club español se ponga de acuerdo con el Sporting CP, que a diferencia del mes de enero, sí está dispuesto ahora a dejar salir al centrocampista. Eso sí, sería por una buena cantidad de dinero.

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El periodista Matteo Moretto asegura que Hjulmand se ha convertido en la gran prioridad del Atlético para reforzar la medular después de que la operación por Joao Gomes se haya enfriado en las últimas semanas. Y a su vez, asegura que el Atlético y el Sporting "están negociando" un traspaso que podría rondar los 35 o 40 millones de euros.

Los cuatro fichajes del Atlético de Madrid

El primero en llegar de manera oficial fue Grimaldo, que ha firmado su nuevo contrato hasta 2030 desde la concentración de España en el Mundial. El segundo, a la espera de novedades, podría ser Kang In Lee, un futbolista que ya estuvo en la órbita rojiblanca el pasado mes de enero y que podría aterrizar en el Metropolitano por unos 30 millones de euros, aunque la operación aún está pendiente de los últimos flecos.

Y el tercero, un viejo conocido como Nico González, ya que desde Italia aseguran que la Juventus ha cedido en sus pretensiones y firmará por el Atlético en propiedad a cambio de una cifra cercana a los 25 millones de euros. Así pues, Hjulmand podría convertirse en la cuarta incorporación de un equipo que sigue necesitando refuerzos en muchas parcelas.