LaLiga confirma que los equipos con jugadores en semifinales del Mundial retrasarán su debut

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Ya hay calendario para la temporada 2026/2027. La RFEF ha presentado este martes de manera oficial todos los partidos correspondientes al campeonato doméstico del próximo curso de LaLiga EA Sports. Un calendario que, como viene siendo habitual los últimos cursos, es asimétrico y está teledirigido para que ciertos partidos coincidan en ciertas fechas. Y esta vez, además, añade un asterisco adicional condicionado por el Mundial 2026.

Cabe recordar que la final el Mundial se disputará el domingo 19 de julio, mientras que el partido por el tercer y cuarto se jugará un día antes. Por contra, LaLiga comienza el fin de semana del 16 de agosto, apenas cuatro semanas después. Y entre medias, los futbolistas deben tener 21 días de vacaciones obligatorias y una pequeña pretemporada.

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Es por eso que LaLiga acordó que los equipos que tengan "un número relevante de jugadores" en las semifinales del Mundial podrán solicitar aplazar su partido de la jornada 1. Si se diera el caso, esos clubes jugarían esa primera jornada diez días después, durante los días 25, 26 o 27 de agosto, entre la segunda y la tercera jornada.

¿Qué partidos se podrían ver afectados? Echando un ojo al cuadro de cruces del Mundial 2026 y a los jugadores que aporta cada club al torneo, hay tres encuentros que están señalados en rojo de esa primera jornada: Atlético-Málaga, Barcelona-Athletic y Real Madrid-Real Sociedad. Además, también habrá que tener especial atención a clubes como el Betis o el Villarreal.

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Siete equipos de LaLiga, pendientes del Mundial para la jornada 1

El Barça es el equipo español con más jugadores en el Mundial: 15. De ellos, ocho en la selección española, que se postula como una de las candidatas a llegar a la fase final del torneo, aunque su calendario no es sencillo. Frenkie de Jong y Ronald Araujo son los únicos que están eliminados de momento. Y además, en la primera jornada se medirán a un Athletic que tiene a tres jugadores con España, además de Iñaki Williams con Ghana.

En cuanto al Atlético-Málaga, todas las miradas apuntan a la selección de Argentina, que tiene seis futbolistas atléticos y un calendario favorable para llegar a semifinales, por lo que la Albiceleste será un condicionante clave para retrasar ese partido. Eso sí, sin perder atención a una selección española en la que ya hay cuatro colchoneros.

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El Real Madrid es el tercer club de LaLiga con más jugadores en el Mundial, pero Rüdiger, Güler y Valverde ya están eliminados. En su caso, tiene muy repartidos a sus futbolistas. Jugadores como Vinicius, Mbappé, Tchouaméni, Bellingham, Cucurella o Brahim tienen serias opciones de alcanzar las semifinales, casi todos por distintas partes del cuadro. Además, en la primera jornada se miden a una Real Sociedad que tiene dos croatas, un portugués y un español, que se cruzarán entre sí antes de semifinales. Es decir, que como mucho habrá dos jugadores del cuadro donostiarra en la fase final.

Otros clubes que aportan bastantes jugadores al Mundial son el Villarreal (8) y el Betis (7). El cuadro groguet cuenta con futbolistas que, a excepción de Renato Veiga, parecen tener menos opciones de llegar a las rondas finales, mientras que los verdiblancos ya no tienen que estar pendientes de Marruecos (Abde se marchó lesionado y Amrabat estaba cedido) y centran sus miradas en Lo Celso, Fidalgo y Cucho Hernández. Como mucho, habrá dos en semifinales.