Fechas de todos los derbis y los Clásicos de la LALIGA EA Sports 2026/27

Ángel Cotán 30 JUN 2026 - 21:06h.

Este martes se ha conocido el calendario al completo

Todos los partidos de LALIGA EA Sports 2026/27

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Con el Mundial 2026 acaparando el foco futbolístico, LALIGA EA Sports 2026/27 comienza a dar sus primeros pasos. Este martes 30 de junio, los veinte equipos de la élite nacional han conocido su hoja de ruta. Todo el calendario doméstico ha quedado definido y en ElDesmarque repasamos cuándo se disputarán todos los grandes derbis de nuestro fútbol así como el Clásico nacional.

El derbi sevillano, ida y vuelta

Tras la victoria verdiblanca en el Sánchez-Pizjuán y el valioso empate sevillista en La Cartuja, el duelo de máxima rivalidad sevillana ya conoce sus dos fechas para la próxima temporada:

-Jornada 13, Sevilla FC-Real Betis, 22 de noviembre de 2026.

-Jornada 23, Real Betis-Sevilla FC, 7 de febrero de 2027.

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El Clásico, ida y vuelta

Real Madrid y FC Barcelona volverán a verse las caras en dos nuevas ediciones de El Clásico. Estas son las fechas para el próximo curso:

-Jornada 10, FC Barcelona - Real Madrid, 25 de octubre de 2026.

-Jornada 25, Real Madrid - FC Barcelona, 9 de mayo de 2027.

El derbi de Madrid, ida y vuelta

Un derbi capital. Atlético de Madrid y Real Madrid, enredados este verano por Julián Álvarez, ya conocen las fechas de sus próximos enfrentamientos ligueros:

El derbi gallego está de vuelta

Estos son los dos enfrentamientos:

Atlético de Madrid - FC Barcelona, ida y vuelta

Enemigos íntimos. Atlético de Madrid y FC Barcelona vienen de disputar encuentros en tres competiciones. Este martes ya saben cuando batallarán en LALIGA:

-Jornada 12, Atlético de Madrid-FC Barcelona, 8 de noviembre de 2026.

-Jornada 23, FC Barcelona-Atlético de Madrid, 7 de febrero de 2027.

El derbi catalán, ida y vuelta

El RCD Espanyol señala en rojo dos fechas concretas de su calendario. La visita a Cornellá del FC Barcelona y el desplazamiento al Camp Nou han quedado emplazados este martes:

Valencia, Villarreal y Levante, todos sus enfrentamientos

La Comunidad Valenciana volverá a disfrutar de varios encuentros de mucha rivalidad en la competición doméstica. Estos son todos:

-Jornada 7: Villarreal - Levante, 20 de septiembre de 2026.

-Jornada 10, Valencia - Villarreal, 25 de octubre de 2026.

-Jornada 18, Levante - Valencia, 3 de enero de 2027.

El derbi vasco, ida y vuelta

Bilbao y San Sebastián volverán a teñir de rojiblanco y txuri urdin las calles. Estas son las citas directas de Athletic Club y Real Sociedad en LALIGA EA Sports:

-Jornada 11, Athletic Club-Real Sociedad, 1 de noviembre de 2026

-Jornada 34, Real Sociedad-Athletic Club, 2 de mayo de 2027.

Málaga y sus duelos contra Betis y Sevilla

El Málaga aterriza nuevamente en la élite nacional con ganas de medirse a Real Betis y Sevilla FC. Estas son las jornadas:

-Jornada 11, Betis-Málaga, 1 de noviembre de 2026.

-Jornada 15, Sevilla-Málaga, 6 de diciembre de 2026.