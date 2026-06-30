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Fechas de todos los derbis y los Clásicos de la LALIGA EA Sports 2026/27

El balón de LALIGA EA SPORTS
El balón de LALIGA EA SPORTS. Pablo Moreno (LALIGA)
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Con el Mundial 2026 acaparando el foco futbolístico, LALIGA EA Sports 2026/27 comienza a dar sus primeros pasos. Este martes 30 de junio, los veinte equipos de la élite nacional han conocido su hoja de ruta. Todo el calendario doméstico ha quedado definido y en ElDesmarque repasamos cuándo se disputarán todos los grandes derbis de nuestro fútbol así como el Clásico nacional.

Los jugadores se lamentan de un gol encajado en el derbi
Los jugadores se lamentan de un gol encajado en el derbi. Kiko Hurtado
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El derbi sevillano, ida y vuelta

Tras la victoria verdiblanca en el Sánchez-Pizjuán y el valioso empate sevillista en La Cartuja, el duelo de máxima rivalidad sevillana ya conoce sus dos fechas para la próxima temporada:

-Jornada 13, Sevilla FC-Real Betis, 22 de noviembre de 2026.

-Jornada 23, Real Betis-Sevilla FC, 7 de febrero de 2027.

Los derbis sevillanos
Los derbis sevillanos. LALIGA
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El Clásico, ida y vuelta

Real Madrid y FC Barcelona volverán a verse las caras en dos nuevas ediciones de El Clásico. Estas son las fechas para el próximo curso:

-Jornada 10, FC Barcelona - Real Madrid, 25 de octubre de 2026.

-Jornada 25, Real Madrid - FC Barcelona, 9 de mayo de 2027.

El derbi de Madrid, ida y vuelta

Un derbi capital. Atlético de Madrid y Real Madrid, enredados este verano por Julián Álvarez, ya conocen las fechas de sus próximos enfrentamientos ligueros:

El derbi madrileño
El derbi madrileño. LALIGA
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El derbi gallego está de vuelta

Estos son los dos enfrentamientos:

Los derbis gallegos
Los derbis gallegos. LALIGA

Atlético de Madrid - FC Barcelona, ida y vuelta

Enemigos íntimos. Atlético de Madrid y FC Barcelona vienen de disputar encuentros en tres competiciones. Este martes ya saben cuando batallarán en LALIGA:

-Jornada 12, Atlético de Madrid-FC Barcelona, 8 de noviembre de 2026.

-Jornada 23, FC Barcelona-Atlético de Madrid, 7 de febrero de 2027.

El derbi catalán, ida y vuelta

El RCD Espanyol señala en rojo dos fechas concretas de su calendario. La visita a Cornellá del FC Barcelona y el desplazamiento al Camp Nou han quedado emplazados este martes:

El derbi catalán
El derbi catalán. LALIGA

Valencia, Villarreal y Levante, todos sus enfrentamientos

La Comunidad Valenciana volverá a disfrutar de varios encuentros de mucha rivalidad en la competición doméstica. Estos son todos:

-Jornada 7: Villarreal - Levante, 20 de septiembre de 2026.

-Jornada 10, Valencia - Villarreal, 25 de octubre de 2026.

-Jornada 18, Levante - Valencia, 3 de enero de 2027.

El derbi vasco, ida y vuelta

Bilbao y San Sebastián volverán a teñir de rojiblanco y txuri urdin las calles. Estas son las citas directas de Athletic Club y Real Sociedad en LALIGA EA Sports:

-Jornada 11, Athletic Club-Real Sociedad, 1 de noviembre de 2026

-Jornada 34, Real Sociedad-Athletic Club, 2 de mayo de 2027.

Málaga y sus duelos contra Betis y Sevilla

El Málaga aterriza nuevamente en la élite nacional con ganas de medirse a Real Betis y Sevilla FC. Estas son las jornadas:

-Jornada 11, Betis-Málaga, 1 de noviembre de 2026.

-Jornada 15, Sevilla-Málaga, 6 de diciembre de 2026.

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