Ángel Cotán 29 JUN 2026 - 19:59h.

El técnico analiza el margen de mejora en el juego de la Selección

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La Selección Española prepara su primer encuentro eliminatorio en este Mundial 2026. Tras cerrar su particular fase de grupos venciendo a una agresiva Uruguay, el combinado de Luis de la Fuente perfila su plan de partido ante Austria. Conscientes de la mejoría en el juego que aún pueden experimentar, en la concentración nacional hacen autocrítica y desean elevar el nivel. Pese a los últimos dos triunfos, Quique Setién encuentra dos lunares en España.

El que fuera entrenador del Real Betis o FC Barcelona analiza el juego del combinado español en una entrevista concedida al micrófono de Carrusel Deportivo. Allí, el preparador santanderino pone el foco en dos posiciones y hasta cuatro nombres propios.

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Quique Setién señala dos lunares con nombres propios en España

La posición de Pedri es uno de los grandes debates de La Roja en esta cita mundialista. Sin embargo, Quique Setién pone el foco en sus acompañantes en el centro del campo: "Yo creo que Rodri y Fabián, incluso algunos jugadores que puedan jugar en esa posición, les falta esa capacidad de filtrar pases en espacios reducidos cuando los rivales se encierran. No es fácil. Pedri en el Barcelona se comunica mucho mejor con los compañeros que tiene habitualmente que con estos. Las soluciones que hay por delante son menos y las posibilidades de filtrar esos pases hacia adelante, pues son mayores. Tanto Rodri como Fabián son jugadores que pueden hacerlo bien en algún momento, pero no tienen los mecanismos".

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El otro lunar que encuentra el todavía entrenador se enmarca en la posición de lateral: "Si hablamos de los laterales tampoco entienden demasiado bien esa posición cuando coge el jugador de banda el balón más abiertos. Hay situaciones que les cuesta. Son mecanismos que tú tienes que tener en la cabeza que de repente no los puedes cambiar de la noche a la mañana. Yo veo a Llorente al igual que Cucurella que llegan a esta zona, se chocan allí con la defensa rival y les cuesta hacer los pases, rupturas... es algo general que dificulta la fluidez del juego de España cuando han jugado más jugadores que entienden estas situaciones".