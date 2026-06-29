Ángel Cotán 29 JUN 2026 - 19:11h.

El lateral colchonero fue protagonista este lunes

Manu Carreño pide más trabajo a Luis de la Fuente y los tocados: "Los números son mejores que las sensaciones"

Compartir







Marcos Llorente fue protagonista este lunes desde la concentración de la Selección Española. Después de un merecido descanso tras el partido ante Uruguay, el equipo de Luis de la Fuente prepara su primer encuentro eliminatorio en este Mundial 2026. El futbolista del Atlético de Madrid habla de Austria a tres días del encuentro de dieciseisavos, pero también de otros temas interesantes como la recuperación de Nico Williams o el cuadro hasta la final.

El internacional español no ocultó su ilusión por disputar nuevamente el gran torneo de selecciones: "Es un Mundial, una competición muy importante para cualquier jugador y siempre hace especial ilusión. Es algo muy emotivo el poder estar defendiendo a tu país, con las mismas ganas de ganar y de pasar contra Austria".

PUEDE INTERESARTE El fichaje de Bryan Zaragoza por el Málaga, el deseo del jugador y la realidad

Las palabras de Marcos Llorente en España

El cuadro de España. "El camino no lo miro porque hay que ir paso a paso. Creo que sería un error y estás imaginando cosas que no han pasado. Estoy centrado en Austria, creo que sería un error estar pensando todo el rato en quién pasa. Cuando pase Austria... ya imaginaremos".

PUEDE INTERESARTE Lalo Arantegui cambia el tiro y encarrila a Marc Cardona: la alternativa del Zaragoza

Las rotaciones. "Estamos al servicio del míster y del país. Juegues o no juegues tienes que dar el cien por cien y ese es el fútbol. Tenemos que estar unidos y juntos".

Estrellas o colectivos. "No creo que las estrellas ganen títulos. Necesitan un equipo que aporten, son importantes, pero no es el Mundial de las estrellas y no creo que nunca lo sea. Además creo que el fútbol depende cada vez más de un equipo que de una estrella".

PUEDE INTERESARTE Mikel González busca encaje al dilema de la portería del Athletic: dos situaciones clave

Sus hábitos lejos de casa. "No tengo problema porque los hábitos los puedo seguir igual que en casa, pero un hotel. Amanece a las seis y media, lo veo, en cuanto a la comida la Selección le prepara todo a cualquiera y es una maravilla. Entrenamos de día también, no está cambiando nada".

Pedri. "Lo veo bien. Está claro que cada partido es un mundo. El último fue muy intenso y agresivo, aguantamos ese tirón y él es un gran futbolista. Puede jugar donde le dé la gana, es importante para nosotros y el equipo va mejorando".

Lamine Yamal. "El Atlético de Madrid no tiene nada que ver con la Selección, son dos ideas diferentes. Allí no tengo a Lamine delante y aquí a Giuliano, por ejemplo. Es diferente, poco a poco nos vamos conociendo. Es un jugador que no necesita mucha ayuda. En esa búsqueda de que sea lo mejor para él porque es el jugador que marca las diferencias".

Las críticas a las pausas de hidratación. "Es algo que no me incumbe. Yo salgo al campo y lo que me pongan lo hacemos. La pausa de hidratación viene bien cuando hace mucha calor. Así lo han decidido y no queda otra, entiendo que se quejen pero es lo que hay. Tenemos que intentar aprovecharnos de esas pausas".

Nico Williams. "Las redes sociales... al final lees unas palabras y no sabes cómo está una persona. Es un momento difícil para él después del año que ha pasado, pero es parte de nuestro trabajo y ya lo está llevando mucho mejor. Entre todos estamos haciendo que lo lleve bien al igual que Pino. Somos 26 los que hemos venido y los que nos iremos. Quizás si llegamos lejos podrá ayudar en algún momento".