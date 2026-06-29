María Trigo 29 JUN 2026 - 13:38h.

Los simuladores confían en la Selección Española, aunque tienen una final como favorita que sobresale por encima del resto

Todas las fechas y horarios de los partidos que tendría España hasta la final

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La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su final e incluso ya se jugó el primer encuentro de los dieciseisavos de final entre Sudáfrica y Canadá. Este último es la primera selección que ya está en octavos de final, aún así no aparece en ninguna quiniela para llegar a la gran final, que es el sueño que todos buscan.

Pensando en esa cita del próximo 19 de julio en Nueva York, el simulador de Foorball Meets Data ha puesto las 15 finales que más opciones tienen de producirse según los resultados que se han producido en el Mundial hasta este momento. Así las cosas, la final que más opciones tiene de producirse, y también la misma por las que apuestan otros simuladores, es la misma que la del último Mundial y que volvería a enfrentar a Francia contra Argentina.

¿Qué final del Mundial tiene más opciones ahora mismo?

Como se puede ver en la gráfica de Football Meets Data, hay dos selecciones que aparecen hasta en cinco posibles finales: Argentina e Inglaterra. Después está España, que sale en cuatro ocasiones y ya en tres lo hace Brasil, Francia y Países Bajos. También merecen mención especial Portugal, Colombia y Alemania, que salen cada una de ellas en dos posibles finales.

Aunque más allá del número de veces que aparece cada combinado, lo importante es el porcentaje más alto que tienen para disputar la finalísima del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Si ahí miramos las opciones de la Selección Española, lo hace hasta tres veces en las siete primeras posibilidades. Estas son las posibles finales ordenadas de mayor a menor porcentaje de producirse: