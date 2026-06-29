María Trigo 29 JUN 2026 - 11:44h.

Ya pensaba en estar en el Mundial 2026 con su selección

Giuliano explica por qué lleva su nombre en la camiseta del Atlético y Simeone en la de Argentina

Compartir







En el verano de 2023 Giuliano Simeone sufrió una grave lesión: una fractura de tibia y peroné que lejos de frenarlo le sirvió para hacerse aún más fuerte. Ahí empezó un largo proceso de recuperación que le llevó a volver a jugar con el Deportivo Alavés antes de que terminara esa temporada para luego dar el salto y consolidarse en el Atlético de Madrid bajo las órdenes de su padre.

Su buen hacer en el conjunto colchonero no pasó desapercibido y Lionel Scaloni lo convocó con Argentina. La cosa fue a más y este fin de semana cumplió su sueño: debutar en un Mundial con su selección. El caso es que tras ese momento, el propio Giuliano publicó un vídeo en sus redes sociales en el que reveló que cuando se produjo ese difícil momento de la lesión, ya escribió en un grupo de WhatsApp cuál sería su objetivo. No se puede decir que el atacante rojiblanco no tuviera muy claro los retos por los que iba a luchar.

"Les digo que me acompañen hasta la muerte, que vamos a ir al mundial, Se los firmo hoy ya" o "sólo les voy a decir una cosa: el próximo mundial voy a jugarlo" son algunos de los mensajes del WhatsApp de Giuliano que resaltó en el citado vídeo. Unas palabras a las que les respondieron así: "El que se caga, que se baje" , "aquí no se caga nadie. Allí estaremos con la albiceleste" y "y nosotros vamos a estar ahí para aplaudirte".

El vídeo de Giuliano

Antes del vídeo completo en el que aparecen esos mensaje de whatsApp, también publicó un post en el que habló de sus sentimientos: "Una emoción enorme cumplir el sueño de jugar un Mundial con la camiseta más linda del mundo. Cerramos la fase de grupos con mucha ilusión y con ganas de lo que viene. ¡Vamos, Argentina!".