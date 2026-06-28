Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 02:49h.

Así salen Jamal Sellami y Lionel Scaloni

Los dos goles de Leo Messi que le colocan como máximo goleador de los Mundiales, la reacción de Klose y una pancarta viral

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La fase de grupos del Mundial 2026 está a punto de finalizar y los cruces de las rondas eliminatorias y el cuadro se conocerán al 100% tras el desenlace del Grupo J, con el rival de España a decidirse entre Austria o Argelia. También se jugará un Jordania-Argentina con las dos ya como colista y líder, respectivamente, antes de un duelo en el que Jamal Sellami y Lionel Scaloni tienen estas alineaciones con la ausencia de Leo Messi entre las rotaciones de la Albiceleste.

En Jordania, Sellani repite la base del equipo que cayó en las dos primeras jornadas ante Austria y Argelia, respectivamente, incluyendo a Ali Olwan y Al-Rashdan, los autores de los dos únicos tantos del país árabe en los Mundiales. Las novedades con respecto al último encuentro están en la presencia arriba de Oden Fakhouri y Al-Azaizeh en lugar de Al Mardi y Al-Tamari, el delantero del Rennes.

Por parte de Argentina, Lionel Scaloni ya adelantó en la previa la suplencia de Leo Messi y será una más dentro de las extremas rotaciones introducidas por el seleccionador argentino. De hecho, casi todos los futbolistas de campo serán distintos a los que salieron contra Austria ya que sólo repiten el Dibu Martínez en portería y Lautaro Martínez en la punta.

Esto permite que tengan su primera titularidad futbolistas como Julián Álvarez, Gio Lo Celso o Giuliano Simeone, que habían tenido menos protagonismo en estos dos primeros partidos de la fase final mundialista. La defensa y el centro del campo titulares al completo también esperarán en el banquillo.

Alineaciones confirmadas del Jordania-Argentina

XI de Jordania: Yazeed Abu Laila; Ehsan Haddad, Abdalla Nassib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Abu Taha; Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh; Odeh Fakhouri, Ali Al-Azaizeh, Ali Olwan.

XI de Argentina: Dibu Martínez; Giuliano Simeone, Nico Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Gio Lo Celso, Nico Paz; Lautaro Martínez, Julián Álvarez.