Alberto Cercós García 28 JUN 2026 - 01:09h.

Croacia se mete en dieciseisavos como segunda del Grupo L y Ghana, pese a perder, hace lo propio como tercera

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Croacia certificó su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial tras imponerse por 2-1 a Ghana en un partido que controló durante la mayor parte del tiempo. Los balcánicos se adelantaron antes del descanso gracias a un gran disparo lejano de Petar Sučić y lograron ponerse de nuevo por delante vía Nikola Vlasic pese a la reacción africana, que empataron a balón parado. Los croatas, eso sí, reflejaron su superioridad en el centro del campo y su mayor claridad con balón. Ghana, que también logra un billete para dieciseisavos siendo una de las mejores terceras de la fase de grupos, reaccionó en el tramo final y buscó el empate con más corazón que fútbol, pero el conjunto de Zlatko Dalić supo resistir para sumar tres puntos que le permiten avanzar de ronda como segunda del Grupo L.

Las notas de Croacia: el centro del campo manda

Dominik Livakovic: 6 . Tuvo poco trabajo y no pudo hacer mucho en el gol ghanés.

. Tuvo poco trabajo y no pudo hacer mucho en el gol ghanés. Josip Stanisic: 5'5 . El más discreto de toda la defensa. Sufrió de lo lindo con Sulemana.

. El más discreto de toda la defensa. Sufrió de lo lindo con Sulemana. Josip Sutalo: 7 . Sólido, contundente, preciso y firme durante todo el partido. Un seguro de vida para la defensa croata.

. Sólido, contundente, preciso y firme durante todo el partido. Un seguro de vida para la defensa croata. Marin Pongracic: 6 . Estuvo firme en defensa y apenas sufrió ante un ataque ghanés con poca presencia. Cumplió sin complicaciones y transmitió seguridad.

. Estuvo firme en defensa y apenas sufrió ante un ataque ghanés con poca presencia. Cumplió sin complicaciones y transmitió seguridad. Ivan Perisic: 7 . Fue una amenaza constante por banda, generando profundidad y obligando a Ghana a defender muy atrás. También cumplió en defensa.

. Fue una amenaza constante por banda, generando profundidad y obligando a Ghana a defender muy atrás. También cumplió en defensa. Luka Modric: 8 . Marcó el ritmo del encuentro con su habitual claridad y lideró la posesión de Croacia. Aunque no firmó una actuación brillante, fue el cerebro del equipo

. Marcó el ritmo del encuentro con su habitual claridad y lideró la posesión de Croacia. Aunque no firmó una actuación brillante, fue el cerebro del equipo Mateo Kovacic: 7 . Controló el ritmo del partido con autoridad, dio fluidez a la circulación de su equipo y fue clave para que su equipo dominara el centro del campo. Asistió en el 1-0.

. Controló el ritmo del partido con autoridad, dio fluidez a la circulación de su equipo y fue clave para que su equipo dominara el centro del campo. Asistió en el 1-0. Nikola Vlasic: 8 . Determinante para la victoria final. Estuvo correcto durante todo el partido y zanjó su encuentro con un soberbio cabezazo.

. Determinante para la victoria final. Estuvo correcto durante todo el partido y zanjó su encuentro con un soberbio cabezazo. Petar Sucic: 8 . Muy activo durante todo el partido. Además, es quien abrió la lata con un latigazo desde fuera del área. Gran partido del extremo croata.

. Muy activo durante todo el partido. Además, es quien abrió la lata con un latigazo desde fuera del área. Gran partido del extremo croata. Martin Baturina: 6'5 . Se movió bien entre líneas y aportó creatividad en la zona de tres cuartos.

. Se movió bien entre líneas y aportó creatividad en la zona de tres cuartos. Ante Budimir: 4. No ha podido aprovechar su primera titularidad mundialista. Su aportación ofensiva ha sido nula y no ha ganado ni un solo duelo.

También jugaron: Igor Matanovic (6'5), Mario Pasalic (6), Josko Gvardiol (SC) y Marco Pasalic (SC).

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Las notas de Ghana: derrota con sabor a triunfo

Benjamin Asare: 7 . Evitó que la derrota fuera más amplia con varias intervenciones de mérito.

. Evitó que la derrota fuera más amplia con varias intervenciones de mérito. Marvin Senaya: 5'5 . Sufrió para contener las llegadas por su banda y aportó muy poco en ataque

. Sufrió para contener las llegadas por su banda y aportó muy poco en ataque Jonas Adjetey: 5 . Cumplió en algunos duelos, pero la defensa concedió demasiado. Le faltó contundencia y seguridad para sostener a la zaga. Sólo duró 45 minutos en el campo.

. Cumplió en algunos duelos, pero la defensa concedió demasiado. Le faltó contundencia y seguridad para sostener a la zaga. Sólo duró 45 minutos en el campo. Derrick Luckassen: 7 . Cumplió por momentos en los duelos, pero la defensa nunca consiguió frenar el dominio croata. En cambio, marcó para empatar momentáneamente el partido,

. Cumplió por momentos en los duelos, pero la defensa nunca consiguió frenar el dominio croata. En cambio, marcó para empatar momentáneamente el partido, Gideon Mensah: 6 . Tuvo dificultades para contener las incorporaciones rivales y apenas pudo proyectarse en ataque.

. Tuvo dificultades para contener las incorporaciones rivales y apenas pudo proyectarse en ataque. Kwasi Sibo: 6 . Dio equilibrio en la medular y trabajó mucho sin balón, aunque le costó imponerse cuando Croacia aceleró el ritmo.

. Dio equilibrio en la medular y trabajó mucho sin balón, aunque le costó imponerse cuando Croacia aceleró el ritmo. Elisha Owusu: 5'5 . Trabajó sin balón, pero estuvo demasiado impreciso. Fue superado por el centro del campo croata y su cambio al descanso fue lógico.

. Trabajó sin balón, pero estuvo demasiado impreciso. Fue superado por el centro del campo croata y su cambio al descanso fue lógico. Thomas Partey: 6 . Aportó experiencia y ayudó a sostener al equipo en fases del encuentro, pero no logró hacerse con el control del centro del campo.

. Aportó experiencia y ayudó a sostener al equipo en fases del encuentro, pero no logró hacerse con el control del centro del campo. Kamaldeen Sulemana: 6 . Fue el atacante más incisivo de su equipo y dejó algún desborde, pero le faltó acierto en los últimos metros para convertir sus acciones en ocasiones claras

. Fue el atacante más incisivo de su equipo y dejó algún desborde, pero le faltó acierto en los últimos metros para convertir sus acciones en ocasiones claras Jordan Ayew: 5'5 . Peleó y trató de dar continuidad al juego, pero estuvo muy desconectado del área y apenas generó peligro. Se esperaba mucho más de un jugador con su experiencia.

. Peleó y trató de dar continuidad al juego, pero estuvo muy desconectado del área y apenas generó peligro. Se esperaba mucho más de un jugador con su experiencia. Antoine Semenyo: 6'5. El más peligroso de su equipo. Vertical, rápido y lo intentó varias veces.

También jugaron: Abdul Fatawu (6'5), Kojo Peprah Oppong (6), Brandon Thomas-Asante (6), Ernest Nuamah (7) y Caleb Yirenkyi (SC).