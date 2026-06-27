El saludo entre Felipe VI y Diego Forlán con recuerdo glorioso del Atlético de Madrid

Joaquín Anduro 27 JUN 2026 - 20:27h.

Felipe VI vibró con los goles de Forlán en la final de la Europa League 2010

Álex Baena le dedica su gol a María Caamaño: “Seguro que desde arriba le ha dado una patadita al balón”

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Este viernes, la Selección Española firmó el liderato del Grupo H del Mundial 2026 y ya espera rival en la ronda de dieciseisavos de final tras vencer por 1-0 a Uruguay en un encuentro con el rey Felipe VI como invitado de excepción. El monarca español estuvo presente en Guadalajara y mostró su apoyo a los futbolistas de España además de dejar una imagen junto a Diego Forlán que seguro traerá buenos recuerdos a los aficionados del Atlético de Madrid.

Nada más finalizar el encuentro, tras la dureza de los futbolistas charrúas, las cámaras de RTVE enfocaron al palco y allí se pudo ver al Jefe de Estado español saludando al exdelantero uruguayo. Felipe VI estuvo presente en la final de la Europa League de 2010 en Hamburgo entre el Atleti y el Fulham decidida por dos goles del charrúa que provocaron la celebración del entonces Príncipe de Asturias junto a Enrique Cerezo.

De ahí a Guadalajara en un encuentro en el que Felipe VI y Diego Forlán se han vuelto a ver aunque entonces la alegría sólo estaba en uno de ellos. El triunfo español con gol precisamente del colchonero Álex Baena dejó a Uruguay fuera del final con sólo dos puntos conseguidos frente a Cabo Verde y Arabia Saudí.

Felipe VI celebró el triunfo de España con los jugadores en el vestuario

El rey Felipe VI, quien acudió al estadio de Guadalajara (México) para presenciar en directo el partido entre España y Uruguay del Mundial de Fútbol, bajó al vestuario tras la victoria 0-1 de los de Luis de la Fuente y felicitó a los internacionales y al cuerpo técnico por el triunfo y su clasificación como primera de grupo.

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Con siete puntos, España certificó el primer puesto del Grupo H, por lo que disputará los dieciseisavos de final del Mundial el próximo 2 de julio en Los Ángeles (EE.UU.) ante Austria o Argelia, quien quede segunda del Grupo J.

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, recibió al rey Felipe VI a su llegada al estadio, acompañado por el gobernador del estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus; el presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani; y el presidente del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara.

En el interior del recinto, el monarca conversó durante los prolegómenos del encuentro con varios exinternacionales españoles, entre ellos Iker Casillas, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Carles Puyol, Míchel Salgado y David Silva.

Al partido también asistieron la ministra española de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares; la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; y el gobernador del estado mexicano de Nuevo León, Samuel Alejandro García, entre otras autoridades.