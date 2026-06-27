Fran Duarte Madrid, 27 JUN 2026 - 12:20h.

La entrada criminal que casi lesiona a Lamine Yamal en el España-Uruguay fue idéntica a la de Goikoetxea sobre Maradona que le dejó cinco meses sin pisar el césped

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España ha conseguido clasificarse como primera del grupo H, pero no ha sido nada fácil. El empate contra Cabo Verde lo condicionó todo y el último partido contra Uruguay ambos equipos se jugaban la vida. Aunque a España le valía el empate, salió a por la victoria desde el principio. Uruguay, por otro lado, se centró más en hacer faltas y muchas de ellas rozaron el límite de la antideportividad. La afición de España iba indignándose a medida que veía la dureza de las entradas de los charrúas, sobre todo con una de Sanabria a Lamine Yamal que pudo ser perfectamente tarjeta roja y solo se quedó en amarilla.

Por unos momentos, toda España contuvo el aliento al ver a Lamine dolorido sobre el césped después de semejante entradón hasta que, por fortuna, el futbolista del FC Barcelona se levantó y pudo continuar sin ningún problema el resto del partido. Pero ¿es necesario que haya lesión para que el VAR entre y corrija al árbitro con la tarjeta roja? Es una de las preguntas que se plantea todo el país viendo la permisividad que tuvo el árbitro con estas faltas de Uruguay, que cada vez se desesperaba más e iban con más dureza contra los jugadores españoles.

Una entrada muy parecida a la famosa de Goikoetxea a Maradona

Precisamente, la entrada de Sanabria a Lamine Yamal es casi idéntica a una que recibió Diego Armando Maradona en un partido contra el Athletic Club cuando todavía estaba en el Barça. Una entrada criminal de Goikoetxea que dejó al ‘Pelusa’ lesionado durante cinco largos meses. Por suerte, en la entrada de Sanabria sobre Lamine hay dos diferencias claves, explicadas por @proyectofutbolteca, que salvaron al joven futbolista español de partirse el tobillo. La primera, la bota de Sanabria se desliza en vez de quedarse clavada sobre el tobillo de Lamine, evitando que el tobillo se quede por debajo. La segunda es que no impacta por completo en el tobillo, si el impacto hubiese llegado a ser un centímetro más a la derecha con mucha probabilidad habría partido el tobillo de Yamal.