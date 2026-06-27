El increíble enfado de Marcelo Bielsa tras la derrota contra España: “¡Dale de una vez!”

Fran Duarte 27 JUN 2026 - 08:53h.

El técnico argentino dejó claro por qué le llaman 'el loco' por este insólito cabreo con el periodista tras caer eliminado en el Mundial 2026

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Marcelo Bielsa se ha convertido en uno de los protagonistas de este Mundial 2026. El seleccionador de Uruguay llegaba al duelo contra España después de que se filtrase el lío en el vestuario con varios pesos pesados de la selección celeste pidiéndole rebajar la intensidad en los entrenamientos y el planteamiento del partido contra La Roja. Tras la derrota, el entrenador argentino se mostró muy impaciente en sus declaraciones postpartido sobre el césped y dejó una de las imágenes del torneo.

Está claro que Bielsa no siente mucho aprecio por la prensa. Lo hemos podido comprobar en esta Copa del Mundo durante sus ruedas de prensa y otras entrevistas en las que contesta a los periodistas mirando hacía el suelo. Tampoco ha dudado en criticar a la FIFA por la organización de este torneo y por los eternos ‘cooling breaks’.

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El enfado de Bielsa para despedirse del Mundial 2026

Pero nadie se esperaba que reaccionase así en su último partido después de caer eliminado tras el gol de Baena. “¡Dale de una vez!”, le gritó Bielsa al periodista con un enfado tremendo para que comenzase la entrevista y poder irse a los vestuarios lo antes posible. Una imagen insolita, mientras casualmente sonaba la canción de ‘Superestrella’ de Aitana en el estadio. “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores", acabó admitiendo en esa misma entrevista, con unas ganas terribles de terminar de responder.

Se marcha de esta manera el ‘loco’ Bielsa de este Mundial bajo muchas críticas y después de haber cambiado a Muslera en el descanso y a Fede Valverde en el minuto 57’ cuando Uruguay todavía tenia opciones de empatar y clasificarse para la siguiente fase. Ahora queda por ver si este torneo tendrá consecuencias para algunos jugadores y, sobre todo, para Marcelo Bielsa, que podría haber firmado su último partido como seleccionador de Uruguay.