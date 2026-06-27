Joaquín Anduro 27 JUN 2026 - 04:55h.

Luis de la Fuente elogió a Yéremy Pino al jugar lesionado

Contra quién juega España en dieciseisavos y en el resto de cruces hasta la final del Mundial ahora mismo

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El liderato del Grupo H del Mundial 2026 ya está sellado por España después de la victoria por 1-0 ante Uruguay de este viernes en Guadalajara en un choque con gol de Álex Baena y entre una tremenda dureza de los futbolistas charrúas. Esto lo ha reconocido en DAZN Luis de la Fuente excusando eso sí a los de Marcelo Bielsa echándole la culpa al arbitraje permisivo hasta la roja a Canobbio, además de confirmar también la lesión de Yeremy Pino, destacando su "heroicidad".

Luis de la Fuente, tras el Uruguay-España del Mundial 2026

Guerra sobre el campo, como pronosticó Pino: "La verdad es que ha sido un partido duro, muy intenso y exigente. En definitiva, un partido de máximo nivel. Sí es verdad que quizás ellos se han aplicado con excesiva dureza pero para eso están los arbitrajes, para cumplir con el reglamento. En cualquier caso, lo más importante ha sido que también hay que saber jugar este tipo de partidos. Los jugadores han entendido rápidamente las circunstancias y hemos hecho lo justo y necesario para ganarlo con mucho sufrimiento".

Mal arbitraje de Ismail Elfath: "Nosotros estamos a lo nuestro, no pretendemos que nadie nos regale nada pero tampoco que nos quiten. Vivimos al margen de los arbitrajes y todo lo que no podemos controlar. Nosotros tratamos de poder controlar lo que pasa en el terreno de juego y eso es lo que tratamos de hacer un día y otro".

Lesión de Yéremy Pino: "Desgraciadamente, puede ser una lesión de hombro o clavícula. Veremos a ver. Mañana le van a hacer unas pruebas y veremos a ver qué alcance tiene la lesión. El hombre está sufriendo mucho y es tremendo el esfuerzo que ha hecho posiblemente con una clavícula rota al aguantar hasta el final del partido... Ha sido una heroicidad y estoy muy agradecido, como todos sus compañeros".

Primeros de grupo tras las críticas: "Nosotros estamos donde queríamos y queremos estar, donde nuestra responsabilidad y nuestro prestigio nos demanda. Esto, por lo menos, y queremos seguir creciendo y dando pasos viendo la dificultad que está teniendo superar cualquier partido dada la gran igualdad y las grandes selecciones que hay. Pero nosotros, en nuestro camino, vamos mejorado y adquiriendo más ritmo de competición. Hoy estamos muy felices".