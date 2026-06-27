Fran Fuentes 27 JUN 2026 - 01:11h.

El delantero no le daba importancia al partido en la previa del mismo: "Seguramente nos ganen"

Alineaciones confirmadas del Uruguay-España del Grupo H del Mundial 2026 con dos cambios

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Erling Braut Haaland fue suplente y no participó en la derrota de Noruega frente a Francia en el tercer partido del Grupo I del Mundial. El delantero del Manchester City, que mantiene un pulso goleador con Kylian Mbappé, Leo Messi y, ahora, Ousmane Dembélé, dejó unas palabras en la previa del encuentro que no dejaron indiferente a nadie. Y es que, lejos de animarse o motivarse por jugar un partido ante toda una aspirante al título, reconoció que le daba exactamente igual el partido y no le interesaba mucho el resultado.

Lo hizo en los micrófonos de Fox Sports: “Sinceramente, no me importa mucho. Nos hemos clasificado, lo hemos conseguido, lo cual es increíble. Ahora mismo no me importa mucho este partido. Probablemente nos ganen y ganen el título”, explicaba, de la forma tan sincera, abrupta y particular que tiene el ariete noruego para decir las cosas.

El seleccionador noruego vaticinaba la suplencia de Haaland

En este sentido, el seleccionador noruego, Stale Solbakken, ya anticipaba en la previa del partido que jugarían bastantes jugadores suplentes: “El partido es importante, pero el más importante es el de dieciseisavos. (…) Tengo completamente claro que estoy pensando en los dieciseisavos. Tenemos que llegar a ese partido descansados física y mentalmente y preparados tácticamente al cien por cien si queremos competir”, afirmaba

En este sentido, el técnico noruego explica que tenía que el tercer partido de la fase de grupos era ideal para permitir descansar a sus jugadores más destacados de cara a las eliminatorias: “Ahora quizá ya entendáis que habrá algunos cambios en el equipo cuando argumento de esta manera. Lo que mucha gente olvida es que esto no es lo mismo que jugar cada tres días en un club. Llevamos cinco o seis semanas concentrados, viviendo en hoteles, con muchos viajes y una presión constante. No podemos ser una nación ingenua que no entienda lo que hace falta para competir en unos dieciseisavos. No debemos volvernos demasiado codiciosos. Ahora tenemos que ser más inteligentes que ambiciosos”, afirma.

Asimismo, Stale Solbakken afirma que Erling Haaland no está obsesionado con los números: “Él no está preocupado por ser el máximo goleador. Le preocupa que el equipo gane. Es un jugador muy de equipo. Se alegra tanto cuando marca un compañero como cuando marca él. No es alguien que vaya a forzar para jugar. Puede hacerlo, claro, y puede marcar, eso ya lo veréis. Pero no debéis preocuparos por eso. Piensa en Noruega, no en el Pichichi del Mundial. Para ser máximo goleador con los jugadores que hay aquí probablemente haya que llegar hasta la final. Depende del equipo”, sentenciaba sobre la clasificación sobre el duelo con Kylian Mbappé.