Los Leones de Teranga dejan una exhibición ofensiva que les mete en la pelea para pasar de ronda
Ousmane Dembélé brilla con un hat-trick con Mbappé de asistente y Haaland en el banquillo: las notas del Noruega-Francia, con un 0
La selección de Senegal ha dejado una exhibición ofensiva frente a Irak y ha dejado una goleada de cinco a cero. Una expulsión en los primeros minutos fue decisiva para el devenir del encuentro, que se puso cuesta abajo para los Leones de Teranga, que tuvieron a Pape Gueye como mejor jugador por encima de otros como Lamine Camara o Sadio Mané. De este modo, esperan para saber si podrán colarse como uno de los mejores terceros a la ronda de dieciseisavos. A continuación, ponemos notas a todos los jugadores del partido.
Mory Diaw (5): Tuvo poco trabajo pero lo hizo bien. Apenas unna parada y llegó bien a un par de centros por alto.
Krépin Diatta (6): Jugando en zonas muy ofensivas, aunque estuvo bien el par de veces que tuvo que intervenir defensivamente.
Abdoulaye Seck (6): Poco trabajo defensivo, pero atento en centros laterales y a su espalda. Con la expulsión de un jugador de Iraq se permitió jugar en posiciones muy adelantadas.
Moussa Niakhaté (7): Mucho peso y personalidad en salida de balón, interviniendo mucho en zonas casi de centro del campo y defendiendo hacia delante, dejando un par de anticipaciones y cortes importantes antes de que entrañaran más peligro.
Ismail Jakobs (6): Jugando en posiciones muy adelantadas y con mucha profundidad. Puso varios centros, pero casi siempre cortos o pasados. Le faltó un poco de precisión para tener más nota.
Habib Diarra (7): No intervino demasiado, pero lo justo para marcar el primer gol en el arranque del partido y dejar otro tiro peligroso al filo del descanso. Sustituido en la segunda mitad.
Idrissa Gana Gueye (8): Omnipresente. Mucho peso con balón y robando algunos balones en campo rival que acabaron en ocasiones de peligro.
Lamine Camara (8): El jugador que convertía la posesión de Senegal en jugadas de peligro. Recibiendo entre líneas y buscando siempre a Sané e Ismaila Sarr.
Ibrahim Mbaye (5): La nota discordante de un equipo que derrochó fútbol ofensivo. Pese a todo, dejó alguna jugadita y algún pase filtrado peligroso.
Ismaila Sarr (8): Gol y asistencia, aunque bien pudo dejar algún otro golito más. Partido de mucho desequilibrio y de buscar portería constantemente.
Sadio Mané (7): Da la sensación de que ya no le da. Si bien no dejó de intentarlo en ningún momento, se vio lento en la arrancada, en el regate y en velocidad punta. Algo mejor cuando venía a asociarse por dentro y buscaba pases incisivos.
También jugaron:
Pape Gueye (10): Dos auténticos golazos y una asistencia entrando desde el banquillo. Pudieron ser más.
Iliman Ndiaye (9): Gol y asistencia en apenas media hora. Llegar y besar el santo.
Nico Jackson (7): Buscó el gol y dejó varias acciones peligrosas.
Pathé Ciss (6): Entró tras la lesión de un compañero, en la posición de defensa central. Atento al corte en un par de veces que Iraq hizo el amago de irse al ataque.
Assane Diao (5): Correcto, buscando el gol y muy voluntarioso. Intentó encarar cuando la tuvo, pero entró para apenas 10 minutitos más el descuento.
Las notas y puntos de Irak ante Senegal, uno por uno:
Ahmed Basil (0): Hizo un par de paradas pero le metieron cinco.
Frans Putros (3): Muy superado por Jakobs y Mané, aunque a este último todavía le resistió un par de intentos de regate. Nada en lo ofensivo.
Rebin Sulaka (0): Expulsión temprana que condenó a su equipo.
Akam Hashem (2): Algún tiro tapó, pero completamente superado.
Merchas Doski (5): El único aprobado de la defensa, porque defendió bien a Ibrahim Mbaye.
Zidane Iqbal (3): Nefasto partido, se vino arriba en una ocasión tirando un sombrero y le costó un gol a su equipo.
Amir Al-Ammari (2): Fatal con balón, cada intento de ser incisivo fue una pérdida de balón, y en defensa fue prácticamente transparente.
Ahmed Qasem (-): El sacrificado de su seleccionador para meter a otro central.
Ali Jasim (3): Intrascendente.
Ibrahim Bayesh (5): Intentó tirar hacia arriba cada vez que le llegaba el balón, pero estaba muy solo.
Ali Al-Hamadi (4): Partido de mucha entrega y correr, pero con Iraq metida en su área no tuvo ni una sola situación de gol.
También jugaron: Munar Younous (4); Jalal Hassan (6); Ahmed Hasan Maknazi (5), Ali Yousif (5), Kevin Yakob (5).