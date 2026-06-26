La madurez de Arda Güler y por qué no es lo mismo caer eliminado que irse con la cabeza alta

El joven centrocampista turco se va del Mundial como el líder de su selección y con ganas de vestir la camiseta del Real Madrid para tener la revancha

Arda Güler despierta tarde a un gigante dormido y Pochettino recibe un aviso: las notas del Turquía 3–2 Estados Unidos

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El lado más amargo del fútbol le ha llegado a Turquía antes de tiempo. Los otomanos estaban eliminados antes de jugar el partido contra Estados Unidos, pero la forma en la que compitieron ese último partido intrascendente ha hecho que se vayan con la cabeza alta del torneo. Sobre todo, Arda Güler, que se ha convertido en el líder indiscutible de Turquía y ya demuestra una personalidad brutal con solo 21 años.

El centrocampista se ha despedido del Mundial con un texto aplaudido por todos los amantes del fútbol y que, sobre todo, ha servido para ‘perdonar’ de manera popular a Güler en su país. “Queríamos hacer a nuestra gente feliz, orgullosa y escribir una nueva historia juntos. Nuestras disculpas. De ahora en adelante, cada partido que jugaremos con el uniforme nacional será una oportunidad para perdonarnos”, ha publicado en sus redes sociales.

El futbolista del Real Madrid se tomó el partido contra Estados Unidos como una especie de revancha personal después de que Turquía no hubiese encajado ningún gol en los dos primeros partidos. Su actitud nada más encajar el primer gol de los estadounidenses contagió a todo el equipo para despertar a ese gigante dormido que había sido Turquía durante esta fase inicial del torneo. Y esa misma actitud fue la que le permitió anotar el primer gol de su selección en este Mundial para hacer el empate contra los estadounidenses y convertirse de esta manera en el futbolista más joven en anotar con Turquía durante una Copa del Mundo.

Arda Güler ya es una estrella Mundial

Solo hay que ver la rabia en sus ojos durante la celebración del gol, sin mostrar ninguna sonrisa y cogiendo el balón para llevárselo al centro del campo y permitir que sus rivales sacasen antes. Un gesto que se suele hacer cuando todavía tienes opciones de conseguir clasificarte o remontar, pero que dice mucho más cuando lo haces estando todo perdido.

“No jugué bien; ninguno de nosotros jugó bien. Todo lo que digan, tienen razón. Jugamos mal y quedamos eliminados”, comentó con dureza al terminar el partido. “Con suerte podremos compensarlo de ahora en adelante. Se dijo que mi moral estaba baja antes del partido; estoy abierto a las críticas. Tienen razón en todas las críticas”.

Esta actitud y estas palabras han significado mucho en Turquía, donde ya le idolatraban. Así es cómo se forjan las leyendas, cuando caen a los más hondo y consiguen reponerse y volver más fuertes. Si no que le pregunten a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo. Si ellos hubiesen bajado los brazos después de una dolorosa derrota o si por el contrario aprovecharon todo ese dolor para convertirlo en rabia y convertirse en las leyendas que son ahora. Y lo mejor de todo es que esto de Güler no es un espejismo, es solo otro partido más. Para prueba de ello el partidazo que se marcó contra el Bayern Múnich con el Real Madrid esta temporada. Ese día el Madrid también fue derrotado. Pero ese día también se forjó el principio de una nueva leyenda blanca y ahora lo que toca es hacerse un hueco en el once de Mourinho, al que le encantan este tipo de jugadores.