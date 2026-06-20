De Vinicius liderando a Brasil a la inoperancia de Arda Güler con Turquía: los contrastes en el Real Madrid

Alberto Cercós García 20 JUN 2026 - 08:40h.

Contraste radical en dos jugadores clave para el Madrid y Mourinho: de la alegría de Vini a la decepción de Güler

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La jornada internacional deja una fotografía de dos caras completamente opuestas para el Real Madrid. Mientras Vinicius Júnior volvió a ejercer de líder con la selección brasileña, participando de forma decisiva con un gol y una asistencia en una victoria ante Haití que reforzó el potencial de la 'Canarinha' en el Mundial, Arda Güler vivió una noche mucho más amarga con Turquía. El centrocampista blanco no consiguió marcar diferencias en un encuentro en el que su selección se mostró espesa e incapaz de encontrar soluciones ofensivas, una imagen que terminó traduciéndose en una eliminación prematura para los otomanos. Dos escenarios radicalmente distintos que reflejan el momento competitivo con el que ambos afrontan un verano clave antes de reincorporarse a la disciplina madridista.

En el caso de Vinicius, la actuación supone una confirmación de su peso específico tanto en Brasil como en el Madrid. El delantero asumió galones desde el primer minuto, atacó constantemente los espacios, generó desequilibrio por el costado izquierdo y coronó su actuación participando directamente en los tres goles de su selección. Más allá de las estadísticas, transmitió esa sensación de futbolista capaz de acelerar cualquier partido y de aparecer cuando el equipo más lo necesita. En el club blanco esperan precisamente esa versión durante toda la temporada, especialmente en un curso en el que el protagonismo ofensivo estará todavía más repartido y en el que Vinicius seguirá siendo una de las grandes referencias del proyecto. José Mourinho se frotará las manos si el brasileño mantiene el nivel que está demostrando en el Mundial.

De la alegría a la tristeza; de Vinicius a Güler

La otra cara de la moneda fue Arda Güler. Turquía depositó gran parte de su creatividad en las botas del joven madridista, pero el plan nunca terminó de funcionar. Bien vigilado por la defensa de Paraguay y sin apenas apoyos entre líneas, el mediapunta apenas encontró espacios para desplegar su talento y acabó firmando una actuación muy discreta. La eliminación deja un sabor amargo y de decepción para un futbolista que llegaba al torneo con la intención de confirmar el enorme crecimiento experimentado durante la pasada campaña. Sin embargo, este tipo de partidos también forman parte del proceso de maduración de un jugador que todavía está llamado a asumir mayores responsabilidades tanto con su selección como en el conjunto blanco.

Precisamente ese crecimiento será uno de los grandes desafíos que encontrará a su regreso al Madrid. La exigencia del club no concede demasiado margen y Güler deberá demostrar que puede mantener la continuidad exhibida durante los últimos meses en un contexto de máxima competencia. Además, el joven turco tendrá un referente de enorme exigencia en la figura de Mourinho, que conoce perfectamente el fútbol de su país y siempre ha defendido que el talento necesita disciplina, personalidad y capacidad para responder bajo presión.

Vinicius, por su parte, vuelve a confirmar que llega lanzado para liderar otra temporada en el Santiago Bernabéu. Los dos internacionales dan dos sensaciones completamente distintas y un mismo destino: un Madrid que volverá a medirlos por su capacidad para trasladar lo mostrado con sus selecciones al día a día de un equipo obligado a competir por todos los títulos.