Pablo Sánchez 19 JUN 2026 - 23:04h.

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SeattleEstados Unidos no encontró demasiada oposición para superar a Australia en su segundo partido del Mundial. Tras el último encuentro del torneo entre México y Corea del Sur, le tocó el turno al combinado americano y al australiano. Los de Mauricio Pochettino tardaron bien poco en adelantarse tras un desgraciado gol en propia puerta de Burgess. Freeman, jugador del Villarreal, fue el encargado de anotar de cabeza el 2-0 antes del descanso.

Las notas de Estados Unidos

Freese (6): Prácticamente desaparecido en el primer tiempo. Sin tiros a puerta de Australia al descanso. Tampoco sufrió demasiado en el segundo acto.

Dest (7): Se movió con mucha libertad y de sus botas nacieron varias acciones de ataque dentro del área rival.

Freeman (8): Cerró muy bien el centro en numerosas ocasiones. Preciso en acciones decisivas del ataque australiano. Providencial. Aprovechó un rebote en el área para marcar de cabeza el segundo gol de su equipo.

Ream (6): Comunicación constante con sus compañeros y poco sufrimiendo. Frenó a la perfección las escasas llegadas de Australia.

Richards (6): Poco trabajo debido al poco bagaje ofensivo del rival.

Robinson (6): Cabalgó la banda con mucha libertad. Se le vio muy cómodo en tareas defensivas y en sus continuas subidas por el costado.

Adams (5): Conectó con facilidad con la zona de ataque y ayudó a sacar el balón jugado desde atrás. Buen nivel.

Malik Tillman (7): Controló los tiempos en la zona media. Pasó por encima de sus contrincantes en su demarcación.

McKennie (8): Le dio velocidad al ataque de Estados Unidos. Muy buena conexión con Dest en zona de tres cuartos. Se movió con soltura en su zona.

Balogun (7): Le imprimió mucha velocidad al juego de Estados Unidos por la banda. De sus botas nació el primer tanto del cuadro americano.

Pepi (5): Desaparecido en el primer tiempo. Poca aportación ofensiva pese a las múltiples llegadas de su selección. Algo más participativo en el segundo tiempo.

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Suplentes

Berhalter (-).

Scally (-).

Auston Trusty (-).

Gio Reyna (-).

Haji Wright (-).

Las notas de Australia

Beach (4): No pudo hacer nada en el tanto en propia portería de Burgess. Achicó aguas como pudo ante las múltiples llegada de Estados Unidos.

Italiano (4): Tampoco fue capaz de frenar las llegadas del rival en ataque. Poco dominador en el juego aéreo.

Circati (3): Sufrió mucho en defensa, sobre todo en el primer tiempo. Estados Unidos cargó el ataque por ese costado y le puso las cosas muy difíciles. Mejoró en el segundo tiempo.

Souttar (4): Tampoco supo frenar el poderío de Estados Unidos en ataque. Trató de ordenar a sus compañeros sin mucho éxito.

Burgess (3): Condenado desde el inicio por un fatídico gol en propia puerta.

Bos (5): Vio una amarilla que le condicionó el resto del encuentro. Completó el partido incluso con el cambio de esquema.

O'Neill (4): Aunque intervino algo más en el segundo tiempo, su equipo echó en falta orden en la medular y capacidad para generar acciones de peligro desde su zona.

Okon-Engstler (3): Sobrepasado en la medular y nervioso en defensa. No pudo dominar el esférico en ninguna fase del encuentro.

Leckie (5): Dominó la frontal del área y se atrevió con un par de golpeos muy peligrosos contra la portería rival.

Velupillay (5): Comenzó presionando muy alto la salida de balón de Estados Unidos. Recuperaciones importantes arriba.

Mohamed Touré (4): Desaparecido en ataque. No fue capaz de generar ninguna acción de peligro y su equipo lo echó en falta.

Suplentes

Geria (-).

Metcalfe (-).

Irankunda (5): Le dio algo más de profundidad y velocidad a su selección en ataque.

Volpato (-).

Irvine (-).