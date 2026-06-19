Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del sábado 20 de junio

Redacción ElDesmarque Madrid, 19 JUN 2026 - 20:50h.

Continúan los partidos de la segunda jornada, los más destacados el Países Bajos - Suecia y el Alemania - Costa de Marfil

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El sábado 20 de junio será otro día importante en el Mundial 2026 ya que disputarán la segunda jornada varias de las selecciones más destacadas. Los partidos del día serán Escocia - Marruecos, Brasil - Haití, Turquía - Paraguay, Países Bajos - Suecia y Alemania - Costa de Marfil. Los horarios y dónde ver los partidos, en este artículo.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Escocia - Marruecos del Mundial 2026?

El encuentro entre Escocia y Marruecos, que corresponde a la segunda jornada del Grupo C, se celebrará este sábado 20 de junio en el Gillette Stadium de Boston. El combinado escocés ganó por 1 gol a 0 a Haití en la primera jornada y Marruecos empató a uno frente a Brasil. El pitido inicial será a las 00:00h en España, es decir, en la noche del viernes al sábado y podrá verse en abierto a través de plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Brasil - Haití del Mundial 2026?

El duelo entre Haití y Escocia, también perteneciente a la segunda jornada del Grupo C, se celebrará este sábado 20 de junio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. El partido comenzará a las 2:30h en España, es decir, en la madrugada del viernes al sábado y podrá verse a través de DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Turquía - Paraguay del Mundial 2026?

El encuentro entre Turquía y Paraguay de la segunda jornada del Grupo D se disputará el sábado 20 de junio en el Levi´s Stadium, nombre que la FIFA ha vetado y el pitido inicial será a las 5:00h en España. La selección turca perdió por dos goles a cero frente a Australia y Paraguay también salió derrotada por 4-1 contra Estados Unidos. El partido podrá verse a través de la plataforma de DAZN y DAZN Mundial y también por Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Países Bajos - Suecia del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Países Bajos y Suecia de la segunda jornada del Grupo F se celebrará el sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston y comenzará a las 19:00h en España. El combinado neerlandés empató a dos frente a Japón en la primera jornada y Suecia ganó por 5 goles a 1 a Túnez. El encuentro podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat y también en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Alemania - Costa de Marfil del Mundial 2026?

El último partido del sábado 20 de junio será el Alemania y Costa de Marfil que pertenece a la segunda jornada del Grupo E y que se disputará en el BMO Field de Toronto. La selección alemana ganó por 7 goles a 1 a Curazao en la primera jornada y Costa de Marfil venció a Ecuador por 1 a 0. El pitido inicial será a las 22:00h en España y podrá verse a través de DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.