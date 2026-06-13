Joaquín Anduro 13 JUN 2026 - 15:31h.

Mati Prats desafía a Vinicius antes de su arranque en el Mundial

Vinicius da los plazos de su renovación por el Real Madrid y destaca a Ancelotti ante Xabi o Arbeloa: "Libertad y confianza"

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Las distintas selecciones están arrancando en estos días su participación en el Mundial 2026 y, tras las anfitrionas, este sábado llega el turno de una de las favoritas como es Brasil, al menos por su historia y su bagaje. Lo cierto es que la Canarinha no está en su mejor momento y esto engrandece aún más lo que tiene por delante Vinicius Jr. como líder de la selección bajo el mando de Carlo Ancelotti en un torneo para el que Mati Prats le ha puesto un reto.

El presentador de ElDesmarque de Cuatro, en su editorial antes del Brasil-Marruecos, ha 'desafiado' al futbolista brasileño a sacar su mejor fútbol en Canadá, Estados Unidos y México si quiere que su país pueda soñar con el hexacampeonato. Al jugador del Real Madrid le falta en su carrera rendir a su nivel habitual con su selección en una competición de esta talla y, para ello, nadie mejor que Carletto, el hombre con el que ha dado su mayor nivel.

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El Mundial y el Balón de Oro son los grandes desafíos que le quedan a Vinicius Jr. por lograr en su carrera y esta edición de 2026 es la ocasión perfecta para ello. Todo, además, mientras aparca de momento su renovación por el Real Madrid a un año de que finalice su contrato como jugador merengue.

Vinicius quiere centrarse en el Mundial y en Brasil

En la rueda de prensa previa, el delantero dejó claro que quiere centrarse en Brasil y no en las negociaciones con el club blanco mientras dure su presencia en el torneo: "Ahora mismo estoy centrado en la selección. De todo lo relacionado con el Real Madrid ya se hablará cuando acabe el Mundial o cuando empiece la temporada. Ahora estoy centrado en mi país, en mis compañeros y en el Mundial".

En esa comparecencia, Vinicius también echó flores a Carlo Ancelotti destacándole como el entrenador que mejor partido le ha sacado en su carrera: "Esto es el momento más especial e importante de mi carrera, al nivel físico y técnico con el que siempre he soñado sin ninguna lesión durante la temporada. Jugar con Ancelotti siempre me ha dado mucha tranquilidad, me da mucha libertad y confianza tanto con la selección como hacía en el Real Madrid".

"No voy a hablar de goles y asistencias, sino de jugar bien y conseguir que el equipo tenga confianza. No importa cuántos goles marque, lo importante es avanzar en el torneo", finalizó el futbolista brasileño.