El plan de Vinicius en el Real Madrid pendiente de su renovación

Celia Pérez 10 JUN 2026 - 09:32h.

El brasileño termina contrato en el verano de 2027

Florentino Pérez responde al fichaje de Mourinho y la renovación de Vinicius: "Estoy pensándolo"

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Tras el adiós de una de las temporadas más convulsas, el Real Madrid ya pone el punto de mira en el futuro. Confirmado ya Mourinho como técnico blanco, Vinicius apunta a ser de nuevo uno de los pilares de la plantilla. El brasileño termina contrato en 2027 y no parece que vaya a renovar aún, pero él ya tiene tomada su decisión, despejando así una de las incógnitas de este verano: seguirá seguro en el cuadro madridista.

Según cuenta el diario AS, el brasileño ha tomado la decisión de continuar sí o sí en el Real Madrid, haya renovación o no. Su idea es seguir vistiendo la camiseta blanca pendiente aún de prolongar su vinculación más allá de 2027. En caso de no hacerlo, su intención es apurar su contrato hasta final para irse libre el próximo verano.

Pese a todo, el brasileño siempre se ha mostrado confiado en continuar vistiendo la elástica blanca más allá del próximo verano. Se encuentra feliz en Madrid y su plan pasa por continuar en el Santiago Bernabéu, aunque por el momento su renovación continúa sin llegar y su futuro parece ser una de las grandes incógnitas que aparará los próximos meses.

Vinicius confía en su renovación

Una de las principales duda es si seguirá vistiendo la camiseta del Real Madrid más allá de 2027. “Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid. Aprovecho cada minuto que estoy aquí porque es el club de mis sueños. Ahora soy uno de los capitanes y eso es muy importante”, ha asegurado el delantero. “Quiero seguir toda mi vida aquí. Tengo contrato hasta 2027, tengo que hablar con el Madrid y el Madrid tiene que hablar conmigo. El Real está tranquilo y yo estoy tranquilo. El presidente confía en mí y yo confío en él. Hay que esperar”.