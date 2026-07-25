Alberto Cercós García 25 JUL 2026 - 15:39h.

El futuro de Ferran Torres sigue dando mucho de qué hablar y Mati Prats no entiende la postura del Barça

La extraña despedida de Ter Stegen del Barça con un paso más por su salida

Compartir







La situación de Ferran Torres en el FC Barcelona vuelve a estar en el centro del debate. El delantero valenciano atraviesa un momento en el que reclama mayor reconocimiento dentro del equipo después de haber firmado un gran rendimiento en el Mundial con España y haber marcado -en su última temporada con el combinado culé- 21 goles pese a vivir a la sombra de Robert Lewandowski. Sin embargo, el Barça no le ha ofrecido todavía una renovación pese a que su contrato finaliza a finales de año, mientras el club ha incorporado a otros atacantes y mantiene el sueño de fichar a Julián Álvarez. En este contexto, han aparecido rumores sobre una posible salida del futbolista, con el PSG siguiendo su situación desde hace tiempo y el Atlético de Madrid como otra alternativa que podría aparecer en el futuro.

Mati Prats, en ElDesmarque, ha mostrado su sorpresa por la gestión del Barça con Ferran Torres y ha defendido que el delantero se ha ganado ser una pieza importante del equipo: "El tiburón se lo ha ganado. El héroe del Mundial se ha ganado ser el 9 titular del Barça, por sus goles y por su rendimiento. Pero resulta que en el Barça no valoran lo suficiente a Ferran. Nunca ha sido discutible para Flick, ni mucho menos, a pesar de meter 21 goles a la sombra de Lewandowski. Termina contrato a finales de año y no le han llamado ni siquiera para ofrecerle la renovación. Es más, han fichado a otros dos atacantes y sueñan con traer a Julián Álvarez. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué más tiene que hacer Ferran Torres, para ser titular en el Barça? Aviso, si no le quieren, se acabará yendo, o al PSG o incluso al Atlético. Y entonces, el Barça se arrepentirá".