Hansi Flick no se la juega en el Barça con Karim Adeyemi y los canteranos responden

Joaquín Anduro 24 JUL 2026 - 23:56h.

Los jóvenes golean al Europa en el primer amistoso

El tremendo cabreo del FC Barcelona con la lesión y el tiempo de baja de Frenkie de Jong

Compartir







El FC Barcelona ha arrancado este viernes sus partidos de pretemporada con una goleada por 4-1 al Europa, de Primera RFEF, en un partido a puerta cerrada en el que Hansi Flick dio la oportunidad a varios canteranos, incluyendo a juveniles. El que no llegó a tener minutos, ni en un once con sólo cuatro futbolistas del primer equipo ni con los cambios en la segunda parte, fue Karim Adeyemi, que ya se ha ejercitado como uno más.

El futbolista alemán ha estado en la Ciudad Deportiva Sant Joan d'Espí pero no ha participado en el choque ante el conjunto barcelonés. El ex del Borussia Dortmund es el único fichaje del Barça hasta la fecha junto a Anthony Gordon, al que aún le quedan varios días para volver junto a la gran mayoría de mundialistas, incluyendo los ocho campeones del mundo con la Selección Española.

El partido del Barça ante el Europa fue de entrenamiento y a puerta cerrada, sin prensa ni público, como complemento de las sesiones preparatorias. En un encuentro con alta participación de canteranos y muchos cambios antes de la segunda mitad, el objetivo del Barcelona era coger ritmo competitivo para los jugadores que se están adaptando.

PUEDE INTERESARTE Ofertón por Julián Álvarez con una estrella para el Atlético de Madrid en la operación como trueque

Los de Hansi Flick arrancaron ganando ya en la primera mitad gracias a las dianas de Ibrahim Diarra, uno de los jóvenes que se coló en el once inicial y de Héctor Fort, de vuelta tras su año de cesión en el Elche. Flavio redujo distancias para el Europa antes del descanso y, ya en la segunda, en pleno carrusel de cambios, llegaron los otros dos tantos azulgranas por obra de la perla de 16 años Ebrima Tunkara y de Álex González.

La pretemporada del Barça

La siguiente cita de la pretemporada del Barcelona será un encuentro amistoso frente al Birmingham City en el estadio de St. Andrew's, en suelo inglés (viernes, 31 de julio, 20.45 horas). También disputarán la 'Friuli Venezia Giulia Cup', un triangular internacional (con partidos de 45 minutos) en Udine (Italia), contra Udinese y Nottingham Forest, el 8 de agosto.

PUEDE INTERESARTE El Manchester City tantea a Marc Bernal como sustituto de Rodri

El último compromiso de pretemporada para los azulgranas es la 61.ª edición del Trofeo Joan Gamper, el miércoles 19 de agosto (20.00), en el que el rival será el Al Ahly egipcio y que servirá para abrir el Camp Nou de cara a la nueva temporada.