El Manchester City tantea a Marc Bernal como sustituto de Rodri

Juan Pérez 24 JUL 2026 - 15:38h.

Los ingleses lo tendrán muy difícil para negociar, y no sólo por la cláusula de 500 millones

Marc Bernal, el deseo del Atlético de Madrid para el traspaso de Julián Álvarez

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El culebrón de Rodri entre el Manchester City y el Real Madrid, decisión que debe tomar José Mourinho, puede tener consecuencias en el FC Barcelona por el interés desde la Premier League en Marc Bernal. El conjunto citizen parece levantar desde cero su proyecto tras la salida de Pep Guardiola, y si pierden al actual MVP de la final del Mundial 2026 su intención es ir a por Marc Bernal.

El Manchester City tiene bastante claro que la salida de Rodri es algo más que una posibilidad, y de hecho la oferta de renovación al jugador sigue en el aire porque el ex de Villarreal y Atlético de Madrid quiere volver a España. Eso afecta al Barça porque según ESPN y Sport, la dupla formada por Hugo Viana y Enzo Maresca están dispuestos a convencer a Marc Bernal para que sea el ancla de su nuevo proyecto.

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El perfil de Marc Bernal es tan especial que es difícil definirlo con comparativas, porque posicionalmente puede ejercer como el '5' del equipo como lo ha hecho antes Busquets o como ejerce precisamente Rodri. Con un buen nivel defensivo por colocación e inteligencia, su mayor virtud es aportar tanto en el plano defensivo como en el ofensivo por las cualidades para sacar el balón jugado y pisar la pelota para mirar al campo contrario.

En el Barcelona actual ha jugado mucho más al primer toque, sobre todo cuando Pedri le acompaña en la medular, pero puede tomar el rol del canario si es necesario. Flick va a tener mucho peso en esa decisión a sabiendas de las características del jugador, y de hecho tiene pensado darle un plus de importancia esta temporada, más aún desde la lesión de De Jong.

Precisamente la lesión del holandés parece el freno más importante para rechazar la venta, pero la realidad es que en Can Barça están convencidos de que Marc es su nueva piedra angular para completar el mediocentro. Con solo 19 años y a pesar de las lesiones, ha sido trascendental en el terreno de juego, y creen que este puede ser su temporada para dar el salto definitivo. Y además de eso está lo de los 500 millones.

El Manchester City ya puede estar bien preparado si quiere a Marc Bernal, porque su cláusula es una de las más altas del mercado, y no deja de ser un muro que invita a darse la vuelta antes de preguntar. A pesar de eso la información de ambos medios es que los ingleses han tanteado la posibilidad de hacer la oferta como también quieren cerrar a Bouaddi y a Pavlovic para hacer una renovación completa tras las salidas de Kovacic y las más que posibles de Rodri y Nico González.

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Arsenal, Chelsea y el Atlético de Madrid, este último que lo quiso incorporar en la operación de Julián Álvarez, también han preguntado por él, una misión casi imposible que dependerá de los riesgos que quiera tomar el City en el mercado.