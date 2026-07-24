Gonzalo Miró estalla por la oferta del Barça por Julián Álvarez: "Es lamentable, irrisoria"

Redacción ElDesmarque Madrid, 24 JUL 2026 - 10:21h.

La oferta del FC Barcelona por el delantero argentino caduca al acabar el mes de julio

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El posible fichaje de Julián Álvarez por el FC Barcelona continúa generando debate. El club azulgrana mantiene al delantero argentino como su gran objetivo para reforzar el ataque, aunque ya dispone de un plan b, y considera que la oferta de 100 millones de euros que ya hizo por el futbolista del Atlético de Madrid es suficiente. En el Camp Nou creen que esa cantidad es el límite y no tienen previsto elevar la propuesta, que además caduca a finales del mes de julio. Gonzalo Miró, en el Partidazo de Cope, ha estallado por la posición de los culés.

Gonzalo Miró se ríe de la oferta del FC Barcelona por Julián Álvarez

El colaborador ha cuestionado tanto la cuantía de la oferta como la estrategia del Barcelona para intentar convencer al Atlético de Madrid de desprenderse de uno de sus jugadores más importantes. “Me parece tronchante. Que hagan esa oferta tan lamentable, absolutamente irrisoria y con el Atlético de Madrid, que se ha reído en la cara del Barcelona, y encima digan que tiene fecha de caducidad…”, afirmó entre risas.

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Estas palabras de Gonzalo Miró llegan en un momento en el que las posturas entre ambos clubes están más alejadas que nunca. En el Barcelona entienden que una propuesta de 100 millones de euros ya supone un importante esfuerzo económico y consideran que superar esa cifra significaría entrar en un escenario fuera de mercado. Por el contrario, el Atlético mantiene su intención de no negociar la salida del delantero argentino por menos de los 500 millones de euros de su cláusula y el hecho de que la oferta azulgrana tenga una fecha límite tampoco parece modificar la postura rojiblanca.

Julián Álvarez seguirá siendo el gran objetivo del Barcelona para reforzar la delantera en este mercado de fichajes, pero la operación continúa presentándose como una de las más complejas del mercado ya que la distancia entre ambas entidades y la firme posición del Atlético hacen que, a día de hoy, un hipotético acuerdo esté muy lejos de producirse. El conjunto azulgrana ya ha movido ficha y la opción Darwin Núñez como plan B está encima de la mesa.