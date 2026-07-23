El nuevo gesto del Atlético de Madrid que aviva los rumores con Ferran Torres

Celia Pérez 23 JUL 2026 - 18:59h.

El futbolista culé pasa unos días de descanso tras el Mundial

Destrozan el mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona tras ganar el Mundial

Compartir







El futuro de Ferran Torres en el FC Barcelona es más incierto que nunca. El gran protagonista de la final del Mundial, autor del gol de la victoria frente a Argentina, ya está de vacaciones y ha decidido hacerlo junto a su amigo Marcos Llorente. Ambos disfrutan de unos días de descanso en Ibiza y no paran de compartir momentos juntos, siendo uno de ellos el que ha cobrado gran repercusión por la entrada en escena del Atlético de Madrid.

Si ya ayer el conjunto colchonero publicó un vídeo con Marcos Llorente, Álex Baena y Marc Pubill, y en el que incluía hasta en seis ocasiones al delantero del FC Barcelona, disparando así los rumores, este jueves lo ha hecho de nuevo en un comentario en una de las fotos compartidas por Marcos Llorente en Instagram junto a Ferran. En ella se puede ver a ambos futbolistas en un barco en Ibiza con el título 'campeones de la vida' y entre los comentarios, el del Atlético. Simplemente un corazón rojo y uno blanco que ha obtenido cientos de likes y bastantes comentarios.

El futuro de Ferran Torres, en el aire

Todo esto ocurre mientras el futuro de Ferran Torres es una auténtica incógnita. Al parecer el futbolista valenciano se encuentra muy lejos de aceptar la oferta de renovación del Barcelona porque se siente poco valorado y se inclina más por salir que por quedarse. Entiende que la propuesta es insuficiente tanto en lo económico como en lo deportivo, donde le gustaría contar con más minutos a las órdenes de Hansi Flick.

En conclusión, a Ferran Torres le gustaría sentirse más valorado en el Barcelona y si no es así podría abandonar la Ciudad Condal este verano. Eso sí, no será hasta después de las vacaciones cuando tome una decisión final.