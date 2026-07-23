Baile de cifras tras sufrir una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla

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Baile de cifras con el tiempo de baja de Frenkie de Jong. El FC Barcelona ha confirmado este jueves los peores pronósticos con el parte médico del futbolista: rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Hay cierto malestar en el club azulgrana con la gestión de su lesión, tanto por parte de Países Bajos como del propio jugador, que ha querido explicar lo sucedido a través de un comunicado oficial.

A partir de ahí, toca mirar al futuro: ¿cuándo podría reaparecer Frenkie? El parte médico no da demasiadas pistas en este sentido: "Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas".

El jugador, en su comunicado, ha dado alguna pista más: "En esta fase no es necesaria una operación, y ahora estoy totalmente centrado en mi recuperación y en volver al terreno de juego lo antes posible", escribió en sus redes sociales.

Tiempo de baja de Frenkie de Jong

El Barça y Frenkie apuestan de momento por un tratamiento conservador, tal y como ha confirmado el propio jugador. Esto significa que durante los próximos días se irá probando y, dependiendo de su evolución y su dolencia, tomarán una decisión definitiva. En el mejor de los casos y si todo avanza bien con este tratamiento, el tiempo de baja sería de alrededor de diez semanas, con la posibilidad de reaparecer a principios del mes de octubre.

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Pero hay otro escenario mucho más preocupante. Tras probarse durante las próximas semanas con el tratamiento conservador, los servicios médicos podrían tomar la decisión de pasar por quirófano. Y en ese caso, el tiempo de baja se iría a los cuatro o cinco meses, a los que habría que sumar las semanas durante las que se aplique el primer tratamiento. Es decir, que este pronóstico podría provocar hasta seis meses de baja, lo que le tendría sin jugar hasta enero de 2027. Todo dependerá de cómo reaccione y evolucione durante los primeros días de pretemporada.