Al club azulgrana no le ha gustado la gestión de Países Bajos y el jugador con su lesión

"Me han explicado que Catalunya es especial respecto al resto de España"

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Malestar en el FC Barcelona con Frenkie de Jong. El centrocampista acabó su participación en el Mundial 2026 con Países Bajos con una lesión de rodilla cuyos resultados se han confirmado este mismo jueves: rotura del ligamento lateral interno. No estará a las órdenes de Hansi Flick en pretemporada y se perderá, como mínimo, los dos o tres primeros meses de competición. Un contratiempo que podría propiciar que el club dé de baja su ficha como lesionado de larga duración.

Según ha informado el diario Sport justo antes del parte médico oficial, "hay malestar en el Barça" no sólo con Países Bajos, sino con el propio Frenkie por la gestión de su lesión. El club ha confirmado este jueves la lesión de rodilla del jugador, que disputó los últimos partidos del Mundial con el ligamento roto, tal y como el propio futbolista ha admitido, algo que desconocía tras las primeras valoraciones médicas de la selección neerlandesa.

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Lesión y tiempo de baja de Frenkie de Jong

Una vez conocido el parte médico, se espera que De Jong esté al menos tres meses de baja. Es decir, que no podría jugar probablemente hasta el mes de noviembre, con todo lo que ello implica. El Barça estaba valorando la opción de tramitar una baja de larga duración, pero para ello necesitaba que la lesión se extendiera al mes de diciembre. Con el tratamiento conservador, esta opción parece ya poco probable, pero a su vez no garantiza que Frenkie vuelva a jugar antes de diciembre.

El Barça recibirá una indemnización por parte de la FIFA que podría superar los 2 millones de euros. Y si le pudiera dar la baja, podría liberar su salario en términos de Fair Play Financiero hasta el mercado de enero, lo que a su vez facilitaría la inscripción de jugadores durante este mercado estival, algo que ahora se complica debido a ese tratamiento conservador.

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Países Bajos cayó eliminada del Mundial el 30 de junio ante Marruecos, en la tanda de penaltis, en dieciseisavos de final. Es decir, que De Jong ya ha cumplido los 21 días de vacaciones pertinentes, por lo que durante los próximos días deberá regresar a las instalaciones del Barça para conocer el alcance exacto de su lesión.