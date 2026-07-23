El centrocampista se rompió el ligamento lateral interno de la rodilla durante el Mundial

"Me han explicado que Catalunya es especial respecto al resto de España"

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Malas noticias en el FC Barcelona. Casi un mes después de concluir su participación en el Mundial 2026, el club ha confirmado la lesión de rodilla de Frenkie de Jong, que se ha roto el ligamento lateral interno de la rodilla y apostará, de momento, por un tratamiento conservador. A su vez, el propio futbolista ha emitido un comunicado oficial para explicar la situación después de que se haya destapado un "malestar en el Barça" con su situación.

Parte médico y lesión de Frenkie de Jong

"Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas", ha confirmado el club.

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De Jong no pasará por el quirófano, tal y como el propio jugador ha confirmado posteriormente. Según ha podido saber ElDesmarque, apostará por un tratamiento conservador que le tendrá como mínimo entre ocho y diez semanas de baja, aunque algunas fuentes apuntan que se podría extender hasta los tres meses. Si tuviera que operarse, estaría como mínimo cuatro o cinco meses de baja.

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Comunicado oficial de Frenkie de Jong

Tras el parte médico del Barça, el propio jugador ha querido explicar la situación. Según Frenkie, en un principio los servicios médicos de Países Bajos le dijeron que "era una lesión breve", de ahí que siguiera jugando durante el Mundial. Por contra, tras regresar a Barcelona, las nuevas pruebas dictaminaron que "la lesión era más grave de lo determinado inicialmente".

El comunicado completo dice lo siguiente:

"Queridos aficionados:

Normalmente, no presto mucha atención a lo que se escribe sobre mí, el equipo o el club. Sin embargo, últimamente ha habido muchas especulaciones sobre mi lesión y mi situación en el Barça.

Me resulta difícil ver cómo se cuestiona mi relación y mi compromiso con el club debido a informaciones falsas. El fútbol lo es todo para mí, y siempre he dado todo lo que tengo por el FC Barcelona y por mi país. Por eso quiero compartir lo que ha sucedido.

Durante el Mundial, sufrí una lesión en la rodilla. Tras las primeras evaluaciones, los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si seguía jugando. El único inconveniente era jugar con algo de dolor, pero a lo largo de mi carrera lo he hecho siempre que he podido aportar algo al equipo, tanto en mi club como en mi selección.

Durante mis vacaciones, regresé a Barcelona para someterme a más pruebas. Estas revelaron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente. Afortunadamente, en esta fase no es necesaria una operación, y ahora estoy totalmente centrado en mi recuperación y en volver al terreno de juego lo antes posible.

Trabajo cada día para estar en la mejor forma posible. Me tomo mi profesión, mi cuerpo y mi responsabilidad con el equipo muy en serio. Pero a veces hay cosas que no se pueden controlar, y esta lesión es una de ellas.

Jugar para el Barça y para la selección es algo que me llena de orgullo, y mi compromiso con ambos nunca cambiará. Seguiré dándolo todo por este escudo, por mis compañeros y por nuestra afición.

Todavía quedan muchos momentos por crear y objetivos que queremos alcanzar juntos. Gracias por todo vuestro apoyo. Tengo muchas ganas de volver.

Visca el Barça. Siempre, Frenkie".