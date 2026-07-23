"No creo que se enfade Lamine si digo que nadie será como Messi", ha dicho en su presentación

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Karim Adeyemi ya es nuevo jugador del FC Barcelona. El fichaje estaba cerrado desde hace varios días, pero no ha sido hasta este jueves por la mañana cuando el club ha anunciado su incorporación de forma oficial. Unas horas más tarde, ha pasado por sala de prensa para ser presentado como nuevo jugador blaugrana. Y allí ha hablado de Hansi Flick, Lamine Yamal y otros ídolos azulgranas.

Sensaciones de la llegada: "Vengo al club más grande del mundo y quiero demostrar que estoy aquí para ganar títulos".

La figura de Flick: "El principal motivo por el que estoy aquí es Flick. Hablé con él desde el primer momento y me explicó lo que necesitaba y lo que quería de mí. Estoy para lo que necesite".

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Deseo de ganar la Champions: "La Champions es muy importante, pero en el Barça todos los partidos son importantes. Quiero ayudar a ganar la Champions y todos los partidos posibles".

Su mejor posición: "Me da igual dónde jugar, he jugado en todas las posiciones de ataque. Lo haré donde me diga el entrenador y donde pueda ayudar más".

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Conversación con Flick sobre su posición: "Tuve una larga conversación con Flick, pero no le pregunté donde jugaría. Le dije que estaba para darlo todo y me preguntó si estaba preparado. Lo estoy para entrenar fuerte y ayudar al equipo".

La oferta y sus ídolos del Barça: "Cuando lo supe no me lo podía creer porque mi temporada pasada no fue la mejor. Flick fue clave, me dijo que viniese pero que lo debía dar todo. De mis ídolos, Messi es el mejor de todos, pero también Ronaldinho".

Opinión de Lamine Yamal: "No le conozco, peor él habla con sus acciones en el campo. Es increíble, hace goles, ocasiones. Creo que puedo conectar muy bien con él, llegando desde atrás y aprovechando lo que genere".

El hándicap del idioma: "Debo aprender castellano para hablar con los jugadores. Se me dan bien los idiomas y no tendré problemas. Saldrá bien porque son jugadores de mucha calidad".

La historia del Barça: "Es un club histórico, le he visto desde pequeño con jugadores increíbles. Tiene una conexión especial con Catalunya. Me han explicado que Catalunya es especial con respecto al resto de España. Lo he visto desde mi llegada".

Comparaciones entre Messi y Lamine Yamal: "No creo que se enfade Lamine si digo que nadie será como Messi. Cada uno tiene que ser él mismo. Juega muy bien, con libertad. Lo que debe hacer es encontrar su camino y podría ganar el Balón de Oro este año, por qué no".