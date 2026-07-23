El jugador alemán ha entrenado ya a las ordenes de Hansi Flick

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Ya es oficial: Karim Adeyemi, segundo fichaje del FC Barcelona. El club azulgrana ha confirmado este jueves la incorporación del extremo, que llega procedente del Borussia Dortmund y se convierte en la segunda incorporación del equipo de Hansi Flick, que ya anunció antes del Mundial a Anthony Gordon. El jugador aterrizó el miércoles de la semana pasada en la Ciudad Condal, pasó el jueves reconocimiento médico y desde entonces ya ha entrenado como uno más. El futbolista alemán firma hasta 2031. Adeyemi se reencuentra así con Hansi Flick, con quien ya coincidió en la Selección absoluta de Alemania.

"A lo largo de su trayectoria ha demostrado ser capaz de adaptarse con facilidad a ambas bandas, pero también a la posición de delantero centro. Todo ello, exhibiendo una velocidad espectacular y un gran golpeo con la pierna izquierda", presume el FC Barcelona en el comunicado de su anuncio.

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Precio del fichaje de Karim Adeyemi por el Barcelona

El Barça cerró el acuerdo con el Dortmund por Adeyemi el viernes de la semana pasada. El jugador acababa contrato con el cuadro alemán en 2027, lo que facilitó las negociaciones del equipo catalán para negociar su incorporación. Finalmente, su fichaje se ha cerrado por 22 millones de euros fijos más otros 7 millones de euros en variables, condicionados por sus apariciones individuales y los títulos grupales.

Es decir, que el Barcelona pagará un máximo de 29 millones por Adeyemi, una cantidad inferior a la de su valor de mercado, pues según Transfermarkt tiene un valor de 40 millones de euros.

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