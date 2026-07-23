Las dos claves que siguen separando a Rodri del Real Madrid y que generan debate interno en la directiva

Javi Rayo 23 JUL 2026 - 08:28h.

Aunque la predisposición el jugador es total, la operación sigue sin cerrarse

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El hipotético traspaso de Rodri Hernández al Real Madrid puede ser uno de los movimientos con mayúsculas de este verano en el mercado de fichajes. La predisposición del futbolista madrileño por vestir de blanco es total, hasta el punto que ha rechazado el ofertón de renovación del Manchester City. Sin embargo, hay dos aspectos que siguen sin convencer y que son el principal motivo por el que todavía no se haya cerrado la operación.

Rodri Hernández, ¿de vuelta a LALIGA?

Según varias informaciones, Florentino Pérez parece tener dudas en la contratación de Rodri Hernández. En la directiva merengue -dividida entre el sí y el no- genera dudas la rodilla del futbolista. Cabe recordar que el internacional español se lesionó de gravedad en 2025 y ha tardado muchos meses en recuperar su mejor forma. Aunque a día de hoy parece una lesión totalmente olvidada. Ese es uno de los motivos y el otro, la aparente incompatibilidad en cuanto a posición con Tchouameni.

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Hace unas semanas, el Real Madrid hizo un gran esfuerzo económico para renovar al centrocampista francés, dándole las llaves del presente y del futuro en cuanto a lo que a la posición de pivote defensivo se refiere. Parece bastante incompatible que Rodri Hernández y Tchouameni puedan jugar juntos, porque básicamente ambos juegan en la misma posición. Tener a dos futbolistas top mundiales en esa posición y que uno quede relegado al banquillo no parece la mejor de las decisiones deportivas.

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Son esos dos motivos los que frenan el fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid. El de Villanueva de la Cañada quiere volver cuanto antes a LALIGA y aunque, el Real Madrid es su opción principal, no se descartan otros dos posibles destinos: el Atlético de Madrid -su exequipo- e incluso el FC Barcelona, quien parece estar monitorizando la situación del capitán del FC Barcelona según algunas informaciones que llegan desde Inglaterra.