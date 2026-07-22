Muere ahogada Fabiola Mbulito, promesa del baloncesto, en Las Palmas de Gran Canaria

Celia Pérez 22 JUL 2026 - 17:41h.

Jugadora del Spar Canaria y convocada por la selección española sub 12

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El mundo del deporte vuelve a estar de luto. En esta ocasión la tragedia ha hecho acto de presencia en Las Palmas de Gran Canaria con la muerte de Fabiola Mbulito. A sus 12 años y siendo una de las promesas del baloncesto canario, jugadora del Spar Canaria y convocada por la selección española sub 12, ha perdido la vida al morir ahogada en la playa de La Laja.

La niña pertenecía además a una saga ilustre en el baloncesto femenino en España. Es sobrina la jugadora ecuatoguineana Puri Mbulito y prima de la hija de esta, la base internacional española Iris Mbulito, MVP del Europeo sub-20 de 2018.

La Federación Canaria de Baloncesto ha lamentado en su cuenta de Facebook el fallecimiento de la también integrante de la selección canaria de minibasket en el último Campeonato de España de esa categoría. Fabiola era la sexta jugadora de SPAR Gran Canaria en ser convocada por la selección española, según detalla el club en su perfil de Instagram.

La menor fallecida iba a continuar el legado de la familia Mbulito, siguiendo los pasos de tres integrantes que dejaron huella defendiendo los colores del club.

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Sobre las 13.36 horas de este martes, el Centro Coordinador de Emergencias recibió la alerta de que había dos personas en apuros en esa playa, situada a la entrada de la ciudad. Los socorristas de la Cruz Roja en el arenal lograron localizar y sacar del agua a un menor, que fue evacuado al Hospital Materno Infantil con problemas de carácter leve.

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En paralelo, un amplio dispositivo de emergencias formado por efectivos de Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local siguió buscando a la otra persona en problemas, la fallecida a la que se halló muerta en el agua.