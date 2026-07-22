Los 26 jugadores más valiosos del mundo tras el Mundial 2026, según Transfermarkt: nueva actualización y varias sorpresas
Inglaterra domina la lista a nivel de selecciones y el PSG, a nivel de clubes
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Novedades entre los jugadores más valiosos del mundo. Tras la disputa del Mundial 2026, que acabó coronando a España en Nueva Jersey, Transfermarkt ha actualizado la valoración de los futbolistas que han pasado por el torneo más laureado de la historia del fútbol. Un torneo que eleva aún más a delanteros como Erling Haaland y Lamine Yamal, que se sitúen en lo más alto del escalafón de la web alemana con 220 millones de euros de valor cada uno.
Kylian Mbappé cierra el podio con 200 millones de valoración tras anotar nada menos que diez goles en los ocho partidos que ha disputado durante el torneo. Le siguen y completan el top 5 otros dos futbolistas que han brillado con luz propia en tierras norteamericanas: Michael Olise (170 millones) y Jude Bellingham (160 millones).
Dónde juegan los mejores jugadores del mundo
A nivel nacional, Inglaterra es la gran protagonista con hasta seis jugadores: Bellingham (160), Rice (120), Saka (110), Morgan Rogers 110), Anderson (110) y Cole Palmer (100), este último fuera de la lista de Thomas Tuchel. Francia ocupa el segundo puesto con cinco futbolistas: Mbappé (200), Olise (170), Doué (120), Saliba (100) y Dembélé (100). En cuanto a la selección española, hay cuatro jugadores en esta lista: Lamine Yamal (220), Pedri (150), Cubarsí (100) y un Fermín López (100) que no pudo ir al torneo por lesión.
A nivel de clubes, el PSG lidera la tabla con seis futbolistas, seguido de Chelsea y Barcelona con cuatro jugadores cada uno y, posteriormente, Real Madrid y Arsenal, con tres cada uno.
Los 26 jugadores más valiosos del mundo según Transfermarkt
Tras esta nueva actualización posterior al Mundial, los 26 jugadores más valiosos del mercado y con una valoración igual y superior a 100 millones son los siguientes:
- Erling Haaland: 220 millones.
- Lamine Yamal: 220 millones.
- Kylian Mbappé: 200 millones.
- Michael Olise: 170 millones.
- Jude Bellingham: 160 millones.
- Pedri: 150 millones.
- Vinícius: 140 millones.
- Vitinha: 140 millones.
- Kvaratskhelia: 140 millones.
- Joao Neves: 140 millones.
- Declan Rice: 120 millones.
- Julián Álvarez: 120 millones.
- Désiré Doué: 120 millones.
- Bukayo Saka: 110 millones.
- Morgan Rogers: 110 millones.
- Elliot Anderson: 110 millones.
- Ousmane Dembélé: 100 millones.
- Dominik Szoboszlai: 100 millones.
- William Saliba: 100 millones.
- Cole Palmer: 100 millones.
- Jamal Musiala: 100 millones.
- Florian Wirtz: 100 millones.
- Fermín López: 100 millones.
- Enzo Fernández: 100 millones.
- Moisés Caicedo: 100 millones.
- Pau Cubarsí: 100 millones