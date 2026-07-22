Inglaterra domina la lista a nivel de selecciones y el PSG, a nivel de clubes

Los cinco candidatos al Balón de Oro 2026: así están los porcentajes

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Novedades entre los jugadores más valiosos del mundo. Tras la disputa del Mundial 2026, que acabó coronando a España en Nueva Jersey, Transfermarkt ha actualizado la valoración de los futbolistas que han pasado por el torneo más laureado de la historia del fútbol. Un torneo que eleva aún más a delanteros como Erling Haaland y Lamine Yamal, que se sitúen en lo más alto del escalafón de la web alemana con 220 millones de euros de valor cada uno.

Kylian Mbappé cierra el podio con 200 millones de valoración tras anotar nada menos que diez goles en los ocho partidos que ha disputado durante el torneo. Le siguen y completan el top 5 otros dos futbolistas que han brillado con luz propia en tierras norteamericanas: Michael Olise (170 millones) y Jude Bellingham (160 millones).

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Dónde juegan los mejores jugadores del mundo

A nivel nacional, Inglaterra es la gran protagonista con hasta seis jugadores: Bellingham (160), Rice (120), Saka (110), Morgan Rogers 110), Anderson (110) y Cole Palmer (100), este último fuera de la lista de Thomas Tuchel. Francia ocupa el segundo puesto con cinco futbolistas: Mbappé (200), Olise (170), Doué (120), Saliba (100) y Dembélé (100). En cuanto a la selección española, hay cuatro jugadores en esta lista: Lamine Yamal (220), Pedri (150), Cubarsí (100) y un Fermín López (100) que no pudo ir al torneo por lesión.

A nivel de clubes, el PSG lidera la tabla con seis futbolistas, seguido de Chelsea y Barcelona con cuatro jugadores cada uno y, posteriormente, Real Madrid y Arsenal, con tres cada uno.

Los 26 jugadores más valiosos del mundo según Transfermarkt

Tras esta nueva actualización posterior al Mundial, los 26 jugadores más valiosos del mercado y con una valoración igual y superior a 100 millones son los siguientes: