Redacción ElDesmarque Madrid, 22 MAY 2026 - 12:21h.

La convocatoria ha generado mucha polémica en Inglaterra

El aviso de Luis de la Fuente con la lista de España para el Mundial: "Algún jugador no convocado hasta ahora"

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La primera gran lista de Thomas Tuchel ha provocado un terremoto en Inglaterra. El seleccionador alemán anunció este viernes la convocatoria definitiva para el Mundial de 2026 y, tras los rumores de que iba a ser una revolución, ha dejado fuera varios pesos pesados. Las ausencias de Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer y Harry Maguire han generado una enorme polémica en el país, especialmente por el caché de estos futbolistas y por la importancia de algunos de ellos en el vestuario del combinado internacional.

La lista de Inglaterra para el Mundial

Entre los convocados más destacados están Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka o Declan Rice, que serán las grandes estrellas de los 'Three Lions' para este mundial. También está Marcus Rashford, después de un buen año con el FC Barcelona y Kobbie Mainoo, Anthony Gordon y Marc Guéhi, confirmando la apuesta de Tuchel por rejuvenecer la plantilla. Jordan Henderson, Pickford y Stones, ya asiduos en las convocatorias de Inglaterra y el premio a las buenas temporadas de Elliot Anderson en el Nottingham Forest y Nico O'Reilly en el Manchester City.

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Trent, Foden, Palmer y Maguire: las grandes ausencias

La ausencia más comentada es la de Trent Alexander-Arnold. El lateral del Real Madrid no ha tenido la mejor de sus temporadas y se ha topado con varios tramos con un rendimiento peor de lo esperado y con numerosos problemas físicos. Tampoco estará Phil Foden. El mediapunta del Manchester City, que parece estar en la rampa de salida del conjunto 'citizen', no ha sido importante para Pep Guardiola y el seleccionador alemán ha decidido no llamarle.

Algo similar ocurre con Cole Palmer, una de las grandes estrellas de Inglaterra y el autor del único gol de los 'Three Lions' en la final de la Euro 2024. El jugador del Chelsea no ha recuperado el nivel de hace dos temporadas y se ha quedado sin Mundial. Otra de las ausencias más sorprendentes ha sido la de Harry Maguire. El central del Manchester United y capitán de la selección inglesa, no ha sido convocado por Tuchel. El defensa era una pieza importante del vestuario de Inglaterra y su no convocatoria ha sido una de las noticias más llamativas de la lista.

De esta manera, la convocatoria es un claro mensaje de revolución por parte de Thomas Tuchel. El alemán fue elegido para llevar a Inglaterra a lo más alto después de varios torneos de selecciones decepcionantes y parece que el camino que ha elegido no ha sido bien recibido por la prensa inglesa.