María Trigo 22 MAY 2026 - 09:08h.

Le ha dedicado un bonito mensaje a su suegro por su cumpleaños

Llorente y el extremo control del peso de técnicos como Marcelino: "Es una aberración"

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Marcos Llorente acaba de presentar su proyecto personal 'Free Human Global'. Parte de él es la publicación de un libro en que detalla su rutina y su filosofía de vida. En él hay temas que provocan algunas críticas en la sociedad como puede ser la exposición al sol y otras acciones. Todo esto también ha derivado en los últimos días en algunas críticas al padre del jugador del Atlético de Madrid. Llorente siempre pone a su padre Paco como ejemplo y, en las últimas horas, también lo ha hecho Paddy, esposa del futbolista.

Aprovechando que Paco cumplía este 21 de mayo 61 años, Paddy le dedicó unas emotivas palabras en las redes sociales que iban acompañadas de multitud de imágenes. Una demostración de la gran influencia que su suegro ha tenido en su vida.

El mensaje de Paddy al padre de Marcos Llorente

Hoy cumple otra vuelta al sol el abuelo más saludable y especial: mi suegro. Una persona noble, generosa y con una personalidad íntegra y coherente, que vive desde sus valores y no desde la aprobación del resto. Y yo tengo la gran fortuna de tener una relación muy bonita con él porque, además, de alguna forma me cambió la vida, me hizo DESPERTAR.

Cuando conocí a Marcos yo tenía muchos síntomas de enfermedad, dolores de cabeza cada semana, dolor de regla cada mes, brotes de acné que no cesaban, inflamación en la tripa…etc. Cosas que por desgracia hoy en día la sociedad ha normalizado. Vivir cansados, inflamados, con dolores o síntomas constantes y sobrevivir así cada día, muchas veces atados a pastillas que parchean la situación pero nunca solucionan el origen.

Yo sin embargo tuve la suerte de conocer a Marcos Llorente y a su padre. Y gracias a pequeños cambios en mi día a día, a cuestionarme cosas que daba por normales y a toda la información que ellos compartían desde la curiosidad y la generosidad, mi cuerpo empezó a cambiar.

Desaparecieron dolores, inflamación y síntomas que yo pensaba que iban a acompañarme toda la vida. Y empecé a VIVIR sana, fuerte, enérgica y conectada con mi cuerpo, hasta el punto de que hoy no sé ni lo que es necesitar un paracetamol o un ibuprofeno.

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Y, sinceramente, pensar que quizá nunca habría salido de esa rueda si no les hubiese conocido me rompe porque sé y veo que muchísima gente vive así cada día creyendo que es “normal” tener síntomas.

Por eso esta semana estoy especialmente feliz, porque ha salido a la luz Free Human Global, un proyecto que sé que va a ayudar a muchísimas personas como me ayudó a mí esta filosofía de vida unido con profesionales de la salud.

Un proyecto que nace para ordenar un poco todo el ruido, la desinformación y, con perdón de la palabra, las “mierdas” normalizadas a las que nos enfrentamos hoy en día. Un proyecto que nace desde el amor, la evidencia, la coherencia y una generosidad absoluta, con un único fin: ayudar a las personas a recuperar bienestar, energía y calidad de vida. Yo no puedo estar más agradecida. Te quiero, Paco.