Competirá contra Florentino Pérez 20 años después de las últimas elecciones

Quién es quién de la junta directiva de Enrique Riquelme para el Real Madrid

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Enrique Riquelme se presentará a las elecciones del Real Madrid. El empresario ha cumplido este jueves con el trámite necesario comunicando a la junta electoral su intención de presentar su candidatura, que deberá hacerse oficial antes del sábado a medianoche. Entre los requisitos a las candidaturas, el club incluye la necesidad de dar este paso 48 horas antes de que se cierre el plazo de presentaciones.

El alicantino, de 37 años, lleva varios días atendiendo a los medios de comunicación y mostrando su intención de competir contra Florentino Pérez en unos comicios que, de confirmarse, se volverían a celebrar 20 años después de los últimos, que datan del año 2006.

"Tengo como objetivo presentar un proyecto para el futuro, ilusionante, para todos los madridistas y especialmente centrado en volver a poner a los socios como protagonistas, garantizando que siempre serán los únicos y auténticos dueños del mejor club del mundo", ha declarado Riquelme.

Los plazos de Enrique Riquelme en las elecciones del Real Madrid

Ahora, Riquelme deberá presentar de manera formal su candidatura ante la junta electoral antes del próximo sábado, fecha límite establecida una vez que arrancó el proceso electoral. Los principales requisitos están claros: necesita un aval del 15% del presupuesto del club, que asciende a 187 millones de euros, y tener 25 años de antigüedad como socio. Según ha expresado el propio empresario días atrás, cumple con esos dos requisitos.

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Además, su candidatura deberá incluir un presidente y entre nueve y 19 vocales, por lo que deberá ir dando a conocer los nombres a lo largo de las próximas horas. Una vez que se admita y se proclame su candidatura, junto a Florentino Pérez y su equipo, la junta electoral hará pública la fecha oficial de las elecciones, que muy probablemente se podrían celebrar el 7 de junio.