La planificación deportiva, en juego tras el ‘frenazo’ en el acuerdo de venta con Sergio Ramos

Jorge Liaño Pepe Jiménez Sevilla, 21 MAY 2026 - 13:15h.

El Sevilla, pendiente de una ampliación de capital... que debe estar iniciada antes del 30 de junio

Sergio Ramos y Five Eleven se quedan sin inversor y buscan dinero a contrarreloj

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Horas claves en el Sevilla FC. Tras el principio de acuerdo de venta alcanzado la pasada semana, en las últimas horas, como os hemos ido contando en ElDesmarque, han aparecido diferentes inconvenientes económicos que han frenado, en seco, el optimismo alrededor de la operación. Este pequeño impasse, que podría incluso acabar con las negociaciones, va más allá del cruce de sensaciones y a día de hoy pone en juego incluso la planificación deportiva de la entidad para la próxima temporada.

Porque la llegada de Five Eleven, con Sergio Ramos a la cabeza, se presentaba como el escenario idóneo para, de primeras, realizar una ampliación de capital que daría un importante empujón a la economía blanquirroja.

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Según fuentes consultadas por este medio, el acuerdo de compraventa contempla una ampliación de capital de 80 millones de euros, de los que alrededor de 30 kilos irían destinados al coste de plantilla. Esto fue un requerimiento de los accionistas cuya aceptación por Five Eleven fue clave para que se decidiera por avanzar con su oferta.

Esta ampliación, o al menos el proceso de la misma, -por normativa de LALIGA- debería estar iniciado antes del 30 de junio para que afecte al límite salarial de la temporada 26/27, de lo contrario, no tendría efecto inmediato y la situación deportiva-económica sería tan cruda como se conoce hasta ahora.

El Sevilla sin la prometida ampliación de capital

Entonces, ¿Qué significa todo esto? El resumen es sencillo: el frenazo en la venta con Five Eleven y el Sevilla tiene ‘atado’ de pies y manos al club.

Porque si no se realiza la citada ampliación, el Sevilla deberá realizar malabares para componer una plantilla competitiva, teniendo en cuenta no solo el constante descenso de ingresos, sino las pobres previsiones en términos de ventas y los ya conocidos problemas contractuales del plantel.

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Situación atascada por lo tanto y que tiene en vilo al sevillismo… y a la planificación de un club y de unos accionistas que confiaban en esta operación y que ya lo han pasado realmente mal para mantener la categoría esta temporada que acaba este fin de semana. Y mientras tanto, los vendedores siguen a la espera de los fondos y Sergio Ramos en la búsqueda, a contrarreloj, de la necesaria financiación para acometer la operación.