Celia Pérez 18 MAY 2026 - 16:28h.

Carvajal no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada

El plan del Real Madrid en el lateral derecho tras la salida de Carvajal y el año de Trent Alexander-Arnold

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Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, no seguirá en el club la próxima temporada tras no renovar el contrato que finaliza al final de la presente campaña y cerrará así su etapa en el conjunto blanco tras 27 títulos y 451 partidos y 13 años en el club. El lateral derecho madrileño se despedirá del Santiago Bernabéu en el próximo partido recibiendo un cariñoso homenaje que ya preparan desde el club, aunque este mismo lunes no le ha faltado las muestras de cariño del mundo del fútbol en redes sociales.

Uno de los primeros ha sido Nacho Fernández. El ahora jugador del Al-Qadisiyah y hasta la temporada pasada también capitán del Real Madrid le ha dedicado un emotivo mensaje en su perfil de X rememorando varias etapas juntos. "Carva, que etapa más bonita me ha tocado vivir contigo. Lo que hemos sentido y sufrido, pero sobre todo, disfrutado. Crecer contigo y con tu familia en el club de nuestra vida ha sido lo mejor sin duda. Ahora te toca vivir algo diferente pero seguro que increíble también. Enhorabuena leyenda, un ejemplo de entrega absoluta", escribió Nacho.

A él también se unió Sergio Ramos. El que fuera capitán blanco quiso dedicarle unas palabras en un día como hoy. "Querido Carva, desde la primera piedra de la ciudad deportiva de Valdebebas siendo un niño hasta la última gota de sudor en cada partido, pasando por un palmarés envidiable con nada más y nada menos que 6 Champions, eres una gran representación de lo que es el madridismo y lo que supone ser un jugador del Real Madrid. Fue un placer compartir tantos éxitos, batallas, retos y momentos increíbles a tu lado. Será raro no verte ya subir y bajar la banda derecha del Bernabéu, pero tus carreras siempre quedarán en la memoria. Ahora toca cambio de etapa y ya sabes que, de corazón, te deseo a ti y a tu familia todo lo mejor, amigo. ¡Enhorabuena por este gran legado, @dani.carvajal.2!", escribió.

Otra leyenda del Real Madrid como es Iker Casilla también dedicó unas palabras al lateral en su perfil de X. "Y contigo @DaniCarvajal92 terminó todo! Por ser un buen chaval, por ser una leyenda de este club, por ser un jugador increíble, por esos vaciles que te metíamos en el vestuario. Gracias por todo crack! Muy orgulloso de ti", escribió.

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Más reacciones al adiós de Dani Carvajal

Además de los post que han compartido algunos compañeros y excompañeros, el lateral también ha acumulado cientos de comentarios en su perfil. Vinicius, Raúl González, Brahim o Arda Güler, son algunos de los que han dejado sus impresiones en el post de Carvajal.